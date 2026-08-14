広島、阪神に5点差で勝利

先発投手：広島は森下暢仁が8回1失点の好投（5安打5奪三振）、阪神の才木浩人は4回3失点で敗戦投手 得点経過： 2回裏：広島が1点を追加 3回裏：広島が1点を追加 4回裏：広島が1点を追加 注目選手：広島の菊池涼介が1本塁打、2得点の活躍、広島の佐々木泰が1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 104 58 45 1 .563 -
2 巨人 105 56 47 2 .544 2
3 DeNA 105 48 54 3 .471 9
4 ヤクルト 103 47 55 1 .461 10
5 中日 107 45 61 1 .425 14
6 広島 100 39 57 4 .406 15

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 105 66 38 1 .635 -
2 西武 108 59 46 3 .562 7
3 日本ハム 109 60 49 0 .550 8
4 オリックス 107 53 52 2 .505 13
5 ロッテ 102 47 52 3 .475 16
6 楽天 103 40 62 1 .392 25