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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希が、世界的人気キャラクター「ハローキティ」と豪華共演を果たした。MLB Japan公式Xが13日、佐々木とハローキティが並んだ貴重な2ショットを公開している。



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なんとも微笑ましい組み合わせだ。ドジャースでは本拠地ドジャー・スタジアムで「ハローキティ＆フレンズナイト」を開催。佐々木もイベントを楽しんだようで、ハローキティとの2ショットが実現した。



公開された写真では、ドジャース仕様の衣装に身を包んだハローキティの隣に佐々木が登場。グラウンドで見せる投手としての表情とはひと味違った姿を披露し、人気キャラクターとの異色の共演が目を引く。



マウンド上では最速160キロを超える剛速球を武器に打者と対峙する佐々木だが、この日はハローキティとの共演で普段とは違った一面を披露した。











世界を舞台に戦う“令和の怪物”と、世界中で愛される人気キャラクターによる豪華な2ショット。野球ファンだけでなく、多くの人の視線を集めそうだ。























【写真】可愛すぎる！佐々木朗希とハローキティの豪華2ショット

MLB Japanの公式Xより













💙可愛すぎる！ 朗希とハローキティのツーショット🎀

のハローキティ＆フレンズナイトの様子をお裾分け🥰



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