







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間13日、カンザスシティ・ロイヤルズと戦い4-2で勝利した。この試合では「5番・遊撃」でスタメン出場したムーキー・ベッツ内野手に2試合連続本塁打が飛び出たが、不振脱却のきっかけを掴みつつあるかもしれない。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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同戦のベッツは0-1と1点ビハインドの2回裏1死の第1打席で、左中間スタンドに飛び込む15号ソロをマーク。この一発を含め、3打数2安打1打点でチームの勝利に貢献している。



同メディアは「一時は9試合で8敗を喫したドジャースだったが、ここにきて軌道修正に成功している。ベッツ自身もかなり良い感覚を取り戻しているようで、水曜日には前向きな手応えを口にした」としつつ、「長い間、自分が普通の状態だと感じられていなかった。時折、良い感覚になることはあったけど、それが続かなかったんだ。ここ最近は、何日も続けて良い状態を維持できているという意味では、おそらくここしばらくで一番安定している。このまま続けていければと思う」という本人のコメントを紹介。



続けて、「ベッツはロイヤルズ3連戦のスイープにおいて欠かせない存在だった。シリーズでは6安打、2本塁打、3打点を挙げた。不振に苦しんでいた彼の復調は、ドジャースが今シリーズで再び勝利の流れを取り戻す上で大きな役割を果たした」と記している。











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