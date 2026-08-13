「主力の休養を意識」村上宗隆、終盤代打出場も追い上げ実らず！　負担軽…

村上宗隆 最新情報
シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、14日（日本時間15日）に行われたシンシナティ・レッズ戦で先発を外れ、休養日となった。代わりにミゲール・バルガス内野手が起用されたと、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。
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ホワイトソックスは62勝57敗、対するレッズは57勝62敗でこの一戦に臨んでおり、両チームともシーズン終盤へ向け、負けられない一戦に位置付けられる。
そのため「ホワイトソックスを率いるウィル・ベネーブル監督はこの時期、主力の休養を意識しなければならない」と考えたようだ。
打線では守備の一環も兼ねてブレントン・ドイル外野手が5番・中堅で先発出場している。
今シリーズでは左腕ニック・ロドロから先頭打者本塁打を放つなど勢いに乗っており、村上抜きの打線を支える存在として期待していたようだ。
ただ、この日はドイル含め、ホワイトソックス打線はホームランゼロ。
一進一退の攻防となったが、接戦の末にホワイトソックスは8-9で敗れている。
なお、この試合は悪天候の影響で開始時刻が現地時間午後1時10分から正午をわずかに過ぎた12時10分に前倒しされた。
ホワイトソックスにとっては、主力の負担軽減を優先した形となり、次戦からはデトロイト・タイガースとの首位攻防3連戦に臨むことになる。
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