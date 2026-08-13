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13日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツは田和廉投手を一軍登録から抹消した。







巨人の選手たちの獲得経緯がわかる

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田和は早稲田実高、早稲田大を経て、2025年ドラフト2位で巨人に入団した23歳のルーキー右腕。サイド気味の投球フォームから繰り出すストレートやシンカーを武器としている。



今季は開幕から救援陣の一角を担い、プロ初登板から球団新人最長となる16試合連続無失点を記録。ここまで32試合に登板し、0勝0敗、3ホールド、防御率1.91と、ルーキーながら安定した成績を残している。



前日となる8月12日の阪神タイガース戦では、1－5とリードされた9回に5番手として登板。



先頭の森下翔太と続く佐藤輝明に連続四球を与え、無死一、二塁のピンチを招く。それでも後続を抑え、1回を19球、無安打、1奪三振、無失点で切り抜けていた。



2死三塁となってから、代打の木浪聖也に対して投じた4球目のストレートは、プロ入り後最速となる152キロを計測していた。



規定により、23日以降に再登録が可能となる。



























【動画】プロ初アウトは近本光司から！田和廉が華々しいデビュー

DAZNベースボールのXより













スライダーからのシンカー



ドラ2・田和廉 鮮烈デビュー

近本光司を三球三振



⚾️巨人×阪神



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【了】