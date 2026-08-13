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阪神タイガースの坂本誠志郎は13日、東京ドームで行われた読売ジャイアンツ戦に「7番・捕手」で先発出場。6回に今季第6号となる逆転2ランを放ち、チームを3-2の勝利へ導いた。



頼れる“夏男”が試合をひっくり返した。1-2と1点を追う6回、1死一塁の場面で打席に立った坂本は、巨人先発・西舘勇陽と対峙した。



カウント2-2からの一球を坂本が力強く振り抜くと、打球は高々と舞い上がって左翼スタンドへ。劣勢だった試合を一振りでひっくり返す、値千金の6号2ランとなった。











坂本は履正社高、明治大を経て2015年ドラフト2位で阪神に入団。高い守備力や投手陣を引っ張るリードを武器に長年チームを支え、2023年にはゴールデングラブ賞を初受賞するなど、阪神の扇の要として存在感を示してきた。



今季も捕手として投手陣を支える一方、打撃でも勝負強さを発揮。今回の一発で今季の本塁打数を6本に伸ばした。



この日は5打数1安打ながら、その唯一の安打が勝敗を決める逆転2ラン。守備の要だけではなく、打撃でも大仕事を果たした坂本。絶好調の“夏男”が、首位を走る猛虎をさらに加速させている。





























【動画】東京ドームの空気一変…！坂本誠志郎の逆転ツーランホームラン



DAZNベースボールの公式Xより













夏男



8月に入ってから既に4本目

坂本誠志郎が逆転2ランホームラン



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【了】