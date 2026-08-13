「8回で防御率15.75」菊池雄星、リハビリ登板は大苦戦。今週復帰叶わずも…









菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスに所属する35歳の菊池雄星投手は13日（日本時間14日）、リハビリ登板を継続することが決まり、今週の復帰を見送る方針が固まったと、米メディア『アスロン・スポーツ』が報じている。

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左肩の炎症で故障者リスト（IL）に入っている菊池は、土曜日にシングルAランチョ・クカモンガで登板する予定だ。



菊池はシングルAとトリプルAソルトレイクで3回のリハビリ登板を消化したが、通算8回で防御率15.75という結果に苦しんでいる。



ただし、直近の登板では速球の平均球速が95.5マイルに達しており、内容とは裏腹に球威面での回復がうかがえるため、同メディアは「球速の向上にエンゼルスが期待している」と伝えた。



菊池は今季ここまで7試合に登板し防御率5.81を記録していたが、4月29日の登板を最後に戦列から遠のき、5月3日付けで左肩の炎症によりILに登録されている。



当初は3試合のリハビリ登板を経て復帰する見通しだったが、60日間のILにはすでに3カ月以上とどまっている状況だ。



これまでのリハビリ登板では内容が伴わなかったため、土曜日にもう1試合を追加し、その結果を踏まえて昇格の可否を判断する方針となっている。











菊池は3年総額6300万ドル（約100億円）でエンゼルスと契約を結んで以降、2025年にはオールスターにも選ばれるなど実績を残してきた。



今回のリハビリ登板の苦戦は制球面の課題を浮き彫りにしており、球団としても慎重な見極めを迫られている。



本人が目標としてきた8月中旬の実戦復帰は微妙な情勢となっているが、結果より球威面の回復を優先して見極める姿勢は、故障からの完全復帰を重視する球団方針の表れとも言える。



15日（日本時間16日）の登板で結果を残せれば、そのまま復帰へ弾みがつく可能性もある。



同メディアは「35歳の彼はロサンゼルスとの3年契約の2年目を迎えており、今シーズン以降もチームの重要な構想の中核を担う存在だ。



順調なリハビリが続けば、今月末の復帰への道が開かれるかもしれない」と予想している。



制球が安定すれば、故障離脱前と同等の戦力として計算できるとの見方も根強いようだ。



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