







今井達也 最新情報

ヒューストン・アストロズに所属する27歳の今井達也投手は、12日（日本時間13日）に行われたサンフランシスコ・ジャイアンツ戦にリリーフで登板し、3回を3安打2四球3奪三振、無失点に抑える好投を見せた。勝敗はつかなかったが、リリーフ転向後2試合連続の無失点投球となったと、米メディア『CBSスポーツ』が報じている。

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今井は2回に2死満塁のピンチを招いたが、粘りを見せて無失点で切り抜けた。



リリーフ転向後はこの日を含めて6回を投げ、被安打3、8奪三振とまとまった投球内容となっている。



先発では今季15試合に登板し、防御率5.83と苦しい内容が続いていた。



直近の先発だったロサンゼルス・エンゼルス戦ではわずか2アウトしか奪えずに降板するなど不振が深刻化し、ブルペンへの配置転換が決まった経緯がある。



この結果を踏まえ、同メディアはタイトルに「今井、リリーフ登板でピンチを切り抜ける」とつけ、



「2回に満塁のピンチを招くなど再三走者を背負ったが、要所を切り抜け、サンフランシスコに得点を許さなかった。



今井はこれで救援登板で2試合連続無失点」と伝えている。











今井はアストロズと3年契約を結んで今季からメジャーに加入した右腕で、日本球界時代はNPBで3度の球宴に出場するなど、エース格として活躍してきた実績を持つ。



先発としての固定した役割を失った形だが、救援での起用転換を機に結果を残しつつある点は、チームにとっても好材料と言えるだろう。



シーズン通算では防御率5.29、WHIP1.47、64回2/3を投げて奪三振80、与四球42という数字をマーク。



三振と四球の両方が目立つ内容だが、リリーフでの登板を重ねるごとに安定感が増しているとみられる。



制球面の課題は残るものの、ピンチを凌ぐ勝負強さは救援投手として評価されるポイントだ。



先発の座を失った今井にとって、ブルペンでの結果は今後の起用法を左右する重要な材料となる。



制球に苦しみながらも要所を締める投球を続けられれば、勝ちパターンの一角に定着する可能性も出てくるだろう。



2試合連続の無失点投球は、その意味でも小さくない意義を持つ内容と言えそうだ。



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