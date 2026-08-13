







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは9試合で8敗を喫し、3カード連続で負け越すなど今季最悪の時期を迎えている。デーブ・ロバーツ監督は、現在の立ち位置をワイルドカード争いのチームと捉え、選手たちにこれまで以上の危機感を求めた。米メディア『ドジャーブルー』のマット・ボレリ記者が報じている。



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ドジャースは遠征で苦しんだ後、タリク・スクーバル投手の本拠地初登板となったカンザスシティ・ロイヤルズ戦に勝利した。ここから7試合の本拠地開催が続くため、チームにとって流れを変える機会となる。



直近は打線だけでなく、先発陣やブルペンも安定せず、あらゆる面で低調な内容が続いている。さらにロバーツ監督は、選手たちのプレーに以前ほどの緊迫感が感じられないことも問題視している。



なぜ危機感が薄れているのかについて、ロバーツ監督自身も明確な答えを持っていないようだ。大谷翔平選手をはじめとして全員が努力していることは認めながらも、より集中し、強度を高めたプレーが必要だと説明した。



厳しいチーム状況にロバーツ監督は「ここ1か月のプレーを見れば、明らかに不十分だ。この状況は自分たちで招いたものだ。才能は豊富だが、チーム全体として、もっと切迫感を持ってプレーする必要がある。選手たちもそれを理解している」と言及した。











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