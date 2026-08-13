【甲子園】公立勢がついに“残り1校”…9校中8校が敗退　ベスト16は“オール私…

第108回全国高等学校野球選手権大会は14日、大会10日目を迎える。今大会は出場49校のうち9校が公立校だったが、16強入りを前に勝ち残っているのは、早くも1校のみとなった。

公立校として出場したのは、横手（秋田）、高岡商（富山）、八幡商（滋賀）、社（兵庫）、福山（広島）、鳴門渦潮（徳島）、東筑（福岡）、佐賀商（佐賀）、大分商（大分）の9校。しかし、そのうち7校が初戦で姿を消す厳しい結果となった。

大会序盤では東筑が神村学園（鹿児島）に1-5、八幡商が健大高崎（群馬）に1-7で敗戦。その後、2回戦から登場した高岡商は高川学園（山口）に1-7、福山は天理（奈良）に2-7で敗れた。

さらに横手は敦賀気比（福井）に0-10、社は智弁和歌山（和歌山）に1-2で敗退。12日には佐賀商も今大会初戦を迎えたが、拓大紅陵（千葉）との投手戦で4回に許した1点を最後まで取り返せず、0-1で敗れた。

9校のうち初戦を突破したのは、大分商と鳴門渦潮の2校だった。

大分商は日本文理（新潟）との初戦を6-4で制したものの、次戦の英明（香川）戦では6回まで0-2と追う展開に。終盤に突き放されて1-6で敗れ、今大会に残る公立校は鳴門渦潮のみとなった。

鳴門渦潮は、初戦で八王子実践（西東京）との接戦を制した。2回に先制した後、9回に追いつかれて延長タイブレークへ。それでも10回に1点を奪い、2-1でサヨナラ勝ちを収めた。

公立勢最後の1校となった鳴門渦潮は、14日の第2試合に登場する。ここを突破すれば、公立校として唯一の16強入りとなる。

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