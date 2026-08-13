







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間12日、カンザスシティ・ロイヤルズと戦い5-4で勝利した。この試合では先日加入したセス・ハルバーセン投手が移籍後初登板を果たしたが、今後も一定のチャンスをもらえそうだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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ハルバーセンは7月下旬、コロラド・ロッキーズからドジャースへトレードで加入。それまでは21登板、0勝1敗2ホールド、防御率4.74と今一つだった上、右肩炎症により負傷者リストに入っていた。



一方、加入後は3Aで6登板、1ホールド2セーブ、防御率0.00と好投。迎えた12日の試合では延長10回表を無失点に抑え、その裏のサヨナラ勝利へつなげている。



ハルバーセンは翌13日にマイナー降格となっているが、同メディアは「デーブ・ロバーツ監督は剛速球を武器とする彼の投球を高く評価しており、今後またメジャーで起用する機会があるとの見通しを示した。彼はドジャースが得意としてきた『再生プロジェクト』の新たな成功例になりつつあるようだ」、「制球を安定させ、ストライクを取るために真ん中へ投げ込む必要なく、ゾーンの際を狙えるようになれば、シーズン終盤で疲労が蓄積しているブルペンにとって大きな切り札になり得る」と記している。











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