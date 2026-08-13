13日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏が阪神のリリーフ陣について言及した。

阪神は巨人との3連戦に3連勝したが、3戦目の13日の試合では坂本誠志郎の2ランで3－2と逆転した直後の6回から木下里都が2回を4奪三振無失点の好リリーフを見せれば、8回・岩崎優、9回・工藤泰成のリレーで1点のリードを守り切った。

佐伯氏は「この後ろのピッチャー。ちょっと不安かなと思っていたところで、木下選手、工藤選手が出てきて、そこで結果を出して、日に日に自信に変えていく。勝ちに繋げていく。素晴らしさがあるなと感じますね。すごく勢いを感じましたね」と評価。

番組MCを務めた野村弘樹氏は「6回からだったので、後の3イニングをどうするかなと思ったら、2イニング跨がせたでしょう。この3連戦が大事だということと、スタッフの意味と抑えた木下見事でしたね」と振り返った。

佐伯氏も「見事でしたね。腕の振り、バッター目線でいうと向かっていく怖さがあると思いますね。素晴らしい球を投げていましたね」と絶賛すれば、野村氏は「後ろが分厚くなってきましたからね」と話していた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』