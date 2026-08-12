「40本塁打に達する計算」村上宗隆、大谷・岡本と並ぶ日本人本塁打ラッシ…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、MLB初シーズンの今季ここまで26本塁打を記録しており、このペースを維持すれば日本生まれの選手として歴代5位となる40本塁打シーズンに到達する可能性があると、米紙『USAトゥデイ』が報じている。

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ジャレッド・ベイルビー記者によると、残り試合すべてに出場した場合、現在のペースでは40本塁打に到達する計算となり、これは4度の40本塁打シーズンを記録している大谷翔平選手（ロサンゼルス・ドジャース）に次ぐ、好成績になるという。



現時点で大谷は26本塁打、岡本和真内野手（トロント・ブルージェイズ）は24本塁打であり、同紙は「村上と岡本はともに、大谷が2018年に記録した22本塁打というルーキーシーズンの記録を上回っており、他のどの日本生まれのルーキーよりも多くの本塁打を放っている」と評している。











初めて日本生まれの選手が単一シーズンで30本塁打を超えたのは、2004年に松井秀喜氏（当時ニューヨーク・ヤンキース）が放った31本塁打だが、2025年には大谷と鈴木誠也外野手（シカゴ・カブス）が同一シーズンで揃って30本超えを達成し、史上初の快挙となった。



もし今季、村上・岡本・大谷の3人が同時に30本塁打以上に達すれば、日本生まれの選手が同一シーズンに3人揃って30本塁打を記録する「史上初の快挙」になると伝えている。



東京ヤクルトスワローズからポスティングシステムでホワイトソックスへ移籍した村上にとって、今季はメジャー1年目のシーズンだ。



開幕直後から長打力を発揮してホームランを量産し、新人王争いの主役に躍り出た村上が、この先どこまで数字を伸ばせるか注目される。



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