







ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはABSチャレンジで苦戦しており、デーブ・ロバーツ監督が選手たちに改善を求めている。状況判断を誤る選手については、今後チャレンジを控えさせる可能性もあるという。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ロバーツ監督は「状況の優位性を理解すること、そして早すぎるタイミングや不適切なタイミングでチャレンジを使い果たしてしまった場合に生じうる影響について、有意義な話し合いができた」と、選手たちとチャレンジを使う場面の重要性について話し合ったようだ。



ドジャースはABSによる得失点への影響でマイナス5.3を記録し、メジャー23位に位置している。さらに判定が覆った回数を差し引いた数字でもマイナス33となっており、チャレンジの使い方が十分な成果につながっていない。



特に問題視されているのは、試合序盤にチャレンジを使う傾向だ。序盤の走者が少ない場面で判定を覆しても、終盤や満塁など得点への影響が大きい状況に比べれば価値は低くなる。



新しい制度に苦戦しているドジャースについて、エスピナル氏は「今後1か月間、チャレンジに対するアプローチやそのタイミングに変化が見られるか、あるいは特定の選手にチャレンジを禁止するといったより抜本的な措置が必要になるか注目される」と言及した。











【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】