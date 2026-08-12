第108回全国高等学校野球選手権大会は12日、阪神甲子園球場で大会8日目を終えた。大会中盤に差しかかる中、東京を除く関東勢の好調ぶりが目立っている。ここまでの成績は7勝1敗。敗れたのは花咲徳栄（埼玉）のみで、各県の代表校が次々と勝ち上がっている。

12日の第3試合では、佐野日大（栃木）が鹿児島県内60連勝中だった神村学園（鹿児島）を3-1で破った。

神村学園は近年の甲子園でも上位進出を続ける強豪で、今夏の鹿児島大会も圧倒的な強さで突破。それでも佐野日大は先制点を奪うと、投手陣が強力打線を封じ込め、1997年以来29年ぶりとなる夏の甲子園ベスト16入りを決めた。

同日の第1試合では拓大紅陵（千葉）も佐賀商（佐賀）との接戦を1-0で制した。夏の甲子園での白星は、準優勝した1992年以来34年ぶり。久々に戻ってきた聖地で価値ある1勝をつかんだ。

その他、健大高崎（群馬）、東海大甲府（山梨）、霞ケ浦（茨城）、横浜（神奈川）も初戦を突破。各校が接戦をものにしたり、前評判通りの力を発揮したりと、それぞれ異なる形で勝ち星を積み重ねている。

花咲徳栄は仙台育英（宮城）との投手戦に0-1で敗れたものの、レベルの高い投手戦を展開。東京を除く関東勢全体では依然として高い勝率をキープしている。

13日には、12日から順延となった健大高崎―東海大甲府の関東勢対決が行われる。どちらが勝っても、関東勢からさらに1校がベスト16へ進むことになる。

県内60連勝中の強豪を破った佐野日大、34年ぶりの夏白星を挙げた拓大紅陵、そして優勝候補の横浜なども健在。近年の甲子園でも存在感を示してきた関東勢が、今大会でも強さを見せている。

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