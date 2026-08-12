公立勢が早くも“残り2校”　9校中7校が敗退…初戦突破を果たしたのは？【夏…

第108回全国高等学校野球選手権大会は12日、阪神甲子園球場で大会8日目を迎え、第1試合で佐賀商（佐賀）が拓大紅陵（千葉）に0-1で惜敗。これで今大会に出場した公立校9校のうち、7校が敗退となった。

今大会の49代表のうち、公立校は横手（秋田）、高岡商（富山）、八幡商（滋賀）、社（兵庫）、福山（広島）、鳴門渦潮、東筑（福岡）、佐賀商、大分商の9校。全国の舞台に立った公立勢は限られる中、甲子園でも厳しい戦いが続いている。

大会序盤では、東筑が神村学園（鹿児島）に1-5で敗れ、高岡商も高川学園（山口）に1-7で初戦敗退。八幡商は健大高崎（群馬）に1-7で敗れた。春夏通じて甲子園初出場だった福山も、天理（奈良）に2-7で敗れ、聖地初勝利は持ち越しとなった。

57年ぶりに夏の甲子園へ戻ってきた横手は、序盤から敦賀気比（福井）にリードを広げられ、0-10の大敗。久々の甲子園で白星を手にすることはできなかった。

一方、あと一歩まで迫った公立校もある。社は2021年夏の全国王者・智弁和歌山（和歌山）を相手に接戦を展開。最後まで食い下がったものの1-2で敗れ、初戦で姿を消した。

そして12日には、1994年夏の全国王者・佐賀商が拓大紅陵と対戦した。相手打線を1点に抑える投手戦に持ち込んだが、打線が最後まで得点を奪えず0-1で敗戦。公立勢はこれで7校が大会を去ることになった。

その中で勝ち残っているのが、鳴門渦潮と大分商だ。鳴門渦潮は八王子実践（西東京）との接戦を2-1で制して初戦突破。大分商も日本文理（新潟）に6-4で勝利し、次戦への切符を手にした。

私立の強豪校が数多く残る中、2校がどこまで勝ち上がることができるか注目される。

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