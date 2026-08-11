







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10日、アリゾナ・ダイヤモンドバックスと戦い2-4で敗れた。これで3カード連続の負け越しとなってしまったが、米メディア『ドジャースビート』は、野手陣に無視できない問題が露呈し始めていると懸念を示している。



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今カードのドジャースは1戦目は3-4でサヨナラ負けを喫し、2戦目は延長までもつれる中2-1で勝利。3戦目は序盤に失った4点が最後まで重くのしかかるという試合展開だった。



そのチームに対し、同メディアは「より大きな問題は、もはや無視できない状況になっている。ドジャースはアリゾナでの3連戦で、わずか7得点に終わった。土曜日は延長10回までもつれ込み、金曜日は3点を奪ったもののサヨナラ負けを喫した。そして日曜日は、序盤に許した失点を取り返すのは難しかった。この期間、投手陣が完璧だったわけではない。しかし、打線が十分な援護をできておらず、投手陣にほとんど余裕を与えられていない」と指摘している。



ドジャースはカイル・タッカー外野手やムーキー・ベッツ内野手など打撃不振が長引いている選手も複数いるが、こうした選手たちが奮起できないと現状打破は難しいかもしれない。











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