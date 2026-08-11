







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズのクリスチャン・ロドリゲス内野手は11日、ファーム・リーグの横浜DeNAベイスターズ戦に「6番・遊撃」でスタメン出場。5回に今季5号2ラン、8回には同6号満塁本塁打を放つなど、3打数3安打6打点、2四球、1盗塁の大活躍を見せた。







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ロドリゲスは2回の第1打席で四球を選んで出塁。4回の第2打席では内角低めのスライダーを捉えて左前打を放った。直後にけん制球に誘い出されて盗塁失敗となったものの、序盤から2打席連続で出塁した。



中日が2-1と1点をリードして迎えた5回、打線がつながり5-1とリードを広げ、なお1死一塁の場面でロドリゲスに第3打席が回った。



DeNA2番手・橋本達弥のストレートを捉えると、打球は左中間フェンスを越えた。今季5号2ランとなり、中日はこの回一挙5点を奪って7-1と突き放した。



7回の第4打席では四球を選んで出塁すると、その後に二盗も成功。打撃だけでなく走塁でも存在感を示した。



さらに7-4で迎えた8回、中日は花田旭が9号2ランでリードを広げると、さらに山本泰寛、能戸輝夢の連打と津田啓史の四球で満塁とした。











1死満塁で迎えた第5打席、ロドリゲスはDeNA4番手・小園健太が投じた131キロのカットボールを捉えると、打った瞬間に本塁打を確信する今季6号満塁本塁打となり、中日のリードを13-4に広げた。



試合は9回に根尾昂が7失点を喫するなど猛追を受けたが、最後は梅野雄吾が後続を断ち、中日が13-11で打撃戦を制した。



この日のロドリゲスは3打数3安打2本塁打6打点、2四球、1盗塁。5打席すべてで出塁し、攻撃面で圧倒的な存在感を示した。



ロドリゲスは2024年から中日でプレー。育成選手として加入すると、同年3月に支配下登録を勝ち取り、一軍でも出場機会を得てきた。



今季は一軍で1試合に出場し、2打数無安打、2三振。一方、ファームではこの日の成績を含め57試合に出場し、打率.273、6本塁打、21打点を記録している。



一軍再昇格へ向け、この勢いを維持していきたいところだ。



























【動画】打った瞬間確信！ロドリゲスの満塁弾がこちら

DAZNベースボールのXより













繭を割る時



一軍昇格に向けて大暴れ

ロドリゲス 本日2本目は満塁ホームラン



【本日の活躍】

3打数3安打2本塁打6打点2四球1盗塁



⚾️中日×DeNA（ファーム）

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【了】