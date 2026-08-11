







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの花田旭は11日、ナゴヤ球場で行われたファーム・リーグ中地区17回戦、横浜DeNAベイスターズ戦に途中出場。代打で登場すると、初球を捉えて今季ファーム第9号となる2ラン本塁打を放った。







ドラゴンズの選手たちの獲得経緯がわかる

『星野と落合のドラフト戦略 元中日スカウト部長の回顧録』［PR］







一振りで結果を残した。8回無死一塁の場面で代打として打席に送られた花田は、小園健太が投じた初球のストレートを捉え、迷わずスイング。



鋭く振り抜いた打球は高々と舞い上がり、そのままスタンドへ飛び込んだ。代打で初球を仕留める勝負強さと、持ち前の長打力を見せつけるツーランホームランとなった。



花田は大阪桐蔭高、東洋大を経て、2025年ドラフト6位で中日に入団した23歳の外野手。恵まれた体格を誇り、走攻守でスケールの大きな選手への成長を期待されている。











今季は一軍で19試合に出場し、打率.226、1本塁打、5打点を記録していた。



ファームではこの試合前まで48試合に出場し打率.248、8本塁打、27打点をマーク。



パンチ力と勝負強さを備えるドラフト6位ルーキーが、一軍再昇格へ向けて鮮烈なアピールを見せた。

























【動画】代打からの一振りで決めた！花田旭の豪快2ランがこちら

DAZNベースボールのXより













希望



代打出場で初球を捉えた

花田旭 第9号2ランホームラン



⚾️中日×DeNA（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】