「資金は投手陣補強に向かう」鈴木誠也、打線2位もカブス残留に暗雲か！？…









鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する31歳の鈴木誠也外野手は、今季ここまでチーム内でOPS・長打率・打点のいずれもピート・クロウ＝アームストロング外野手に次ぐ2位を記録し、打線を支える中心選手であり続けている。だが今オフの契約延長については雲行きが怪しいと、米メディア『ヘビー』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

鈴木は2022年に広島東洋カープからカブスへ移籍し、今季でメジャー5年目を迎えている。



渡米直後から主軸として起用され続け、外野の顔としてチームを長く支えてきた実績を持つ。



その2022年開幕前に結んだ5年総額8500万ドル（約135億2000万円）の契約が、今季限りで満了を迎える。



鈴木は今季ここまでのWARが3.6で、メジャー全体でも24位タイにつけている。



それでもカブスのフロントは、限られた予算をどこに投じるかという難しい判断を迫られているようだ。











米紙『ジ・アスレチック』のサハデブ・シャーマ記者は「球団の投資は、有望株であれ実際の資金であれ、その多くが投手陣に向かうとみられる。



今年の野手のフリーエージェント（FA）市場は層が薄く、鈴木はカブスの構想から早々に外れる可能性がある」と分析している。



カブスはトレード期限でケビン・ガウスマン投手とクレイ・ホームズ投手を獲得しており、ジェド・ホイヤー編成本部長の下で投手陣の補強を優先する姿勢がうかがえる。



イアン・ハップ外野手や今永昇太投手、デイビッド・ピーターソン投手ら、鈴木以外にも複数の主力が今季終了後にFAとなる見通しだ。



一方で、鈴木の残留を望む声がファンの間で根強いのも事実である。



米メディア『カブス・インサイダー』のデュエイン・ペシス氏は、残留支持について「世論の後押し」があると強調した。



堅実な打撃でチームを支えてきた実績が、こうした信頼の厚さの土台になっているとみられる。



とはいえ投手陣の補強を最優先とする編成方針の中で、限られた予算をめぐる綱引きは今後も続く見通しだ。



鈴木自身の去就は、依然として不透明なままである。



【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】