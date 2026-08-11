







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、二刀流復帰に向けて前進し、最長90フィート（約27.4メートル）の距離からキャッチボールを行った。状態は良好だったものの、次回のブルペン投球については依然として日程が決まっていない。米メディア『ドジャース・ビート』のロス・ロイヤーズ記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



大谷はアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦の前に最長90フィートの距離からキャッチボールを行った。マーク・プライアー投手コーチやトレーニングスタッフからは、練習後の状態も良好だったと報告されたようだ。



さらに、大谷は練習中に変化球も数球投げ、終了後も問題を感じなかった。左膝の違和感によって投球調整が中断されていた中で、前向きな進展となった。



大谷は投球を中断している間も、指名打者（DH）として出場を続けている。球団は腕ではなく、投球動作や投球後の回復時に左膝がどのように反応するかを最大の懸念としている。



二刀流復帰が望まれる大谷について、ロイヤーズ氏は「デーブ・ロバーツ監督は、ドジャースには彼の投手復帰に向けた明確なスケジュールはなく、今季中に彼が投げるイニングはすべてオマケとみなすと述べた。依然として大谷は先発投手と見られているが、後ろに別の投手を控えて登板イニングを短くする可能性も残されている」と言及した。











【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】