「三振は圧巻」千賀滉大、メジャー初セーブで守護神に名乗り！？　新たな…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は、10日（日本時間11日）に行われたアトランタ・ブレーブス戦に救援登板し、9回のマウンドを託されて自身初となるメジャー初セーブを記録した。チームは8-5で勝利したと、米メディア『amNY』が報じている。

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千賀は最速99マイルを計測する直球とフォークボールを武器に、先頭のマット・オルソン、続くマイケル・ハリス二世を立て続けに空振り三振に仕留めた。



その後、2死からオジー・アルビーズに四球を与えたものの、マウリシオ・デュボンを打ち取って試合を締めくくっている。



千賀は今季ここまで13試合（うち先発8試合）に登板し、防御率8.66と苦しんでいたが、リリーフに配置転換されてからは直近3試合連続で無失点と結果を残していた。



同メディアによると、守護神を務めていたデビン・ウィリアムズ投手が右肩の張りで15日間の故障者リスト（IL）入りしたことを受け、メッツを率いるアンディ・グリーン監督代行が千賀に9回を任せる起用を続けているという。



千賀は2023年オフに5年総額7500万ドル（約119億3000万円）で入団し、1年目の2023年には12勝7敗、防御率2.98の成績を残してナ・リーグのオールスターにも選出された経歴を持つ。



しかし今季は制球に苦しみ、先発としては結果を残せずにいた中でのリリーフ転向だった。











生え抜きの守護神が離脱したことで、思いがけない形で重要な役割を任されることになったと言える。



グリーン監督代行は千賀の投球について「素晴らしい内容だった。



最初の2つの三振は圧巻で、リーグ屈指の好打者相手に、見事なフォークボールで仕留めた」と称賛した。



同氏の下では、正式な後任を決めないまま千賀を9回のマウンドで起用していく方針が当面続くとみられる。



千賀自身も「自分にとって素晴らしい環境だと思います。



どんな状況に置かれても、全力を尽くし続けたいです」と語っており、新たな役割を前向きに受け止めているようだ。



制球難に苦しんだ先発時代とは対照的に、リリーフでは持ち味の剛速球とフォークボールがより生きる形となっており、今後の起用にも注目が集まる。



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