







大谷翔平 最新情報

MLB公式サイト『MLB.com』は8月6日、10月に行われるポストシーズンに向け、ロサンゼルス・ドジャースのロースターを早くも予想。その中に韓国出身内野手、キム・ヘソンの名前がないことに不満と期待の声が上がっているようだ。韓国メディア『OSEN』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



『MLB.com』は「まだ8月が始まって1週間ほどしか経っていないため、2か月先のポストシーズン・ロースターを予想するのはやや無謀かもしれない」と前置きしつつ、トレード期限終了時点での陣容からメンバーを予測。



大谷翔平、山本由伸、タリク・スクーバル、ブレイク・スネルら投手陣に加え、野手ではフレディ・フリーマン、ムーキー・ベッツ、トミー・エドマン、カイル・タッカーら主力を選出した。



一方、キム・ヘソンの名前は見当たらなかった。『OSEN』は現状では厳しい立場にあるとしながらも、「昨年、俊足と守備力が持ち味のジャスティン・ディーン（現シカゴ・カブス）が、すべてのポストシーズン・ロースターに名を連ねると誰が予想しただろうか。今年もドジャースが同様の選択をする可能性がある」と指摘。



続けて、「今年は、そのサプライズ選出の主人公がキム・ヘソンになるかもしれない」とし、ディーンと同様に走力を武器とするキム・ヘソンが、シーズン終盤に逆転でポストシーズンへの切符をつかむ可能性に期待を寄せた。











【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】