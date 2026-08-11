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ロサンゼルス・ドジャースは8日（日本時間9日）、アリゾナ・ダイヤモンドバックスに延長10回の末、2-1で勝利し、7連敗を止めた。しかし、わずか得点2に終わった打線に対し、デーブ・ロバーツ監督は本来の実力を発揮できていないと厳しい評価を下した。米メディア『ドジャース・ビート』のロス・ロイヤーズ記者が言及した。



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投手陣では山本由伸投手が5回2/3を無失点に抑え、その後も救援陣が粘り強く試合をつないだ。大谷翔平選手らが並ぶ強力打線が十分に得点できない中、投手陣が最少リードを守り続けたことで、ようやく連敗を止めることができた。



ロバーツ監督は、僅差の試合ばかりでは勝ち続けることが難しいと指摘した。相手先発のブランドン・ファット投手の好投を認めながらも、それを打てない理由にはできないとし、打線全体が苦しんでいるとの見方を示した。



また、夏場の疲労が打撃不振の原因ではないかとの問いにも否定的な姿勢を示した。8月はどの球団の選手も疲労を抱える時期であり、それを理由にすることはできないという。



敗戦が目立ち始めたチーム全体についてロバーツ監督は「我々はこれよりずっと良いはずだ。いつも言っているように、これは頑張るだけの世界ではない。結果を出さなければならない。もっと良くならなければならない」と言及した。











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