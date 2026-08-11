「第108回全国高等学校野球選手権大会」大会7日目の11日は、2回戦が4試合行われた。

第1試合は横手（秋田）－敦賀気比（福井）は敦賀気比が初回に先制すると、3回に5点を奪いリードを広げ、13安打10得点の猛攻で10－0で勝利。

第2試合は社（兵庫）－智弁和歌山（和歌山）の“関西同士”の対戦。智弁和歌山が2回に内野ゴロの間に先制すると、3回に井本陽太の犠飛で追加点を挙げる。2－0の7回に1点を返されたが、1点のリードを守り切り、2－1で勝利した。

第3試合の享栄（愛知）－履正社（兵庫）は、享栄に先制を許すも、2回に三木大亮の適時二塁打で同点に追いつくと、4回に2アウトランナーなしから二塁打でチャンスメイクし、高津冬真の適時三塁打で勝ち越し。8回と9回に2点ずつを挙げた履正社が、6－1で3回戦進出を決めた。

第4試合は三重（三重）－松商学園（長野）が行われ、三重が初回2点を先制し主導権を握ると、9回に2点を返されたが、なんとか逃げ切り5－3で勝利した。

▼ 大会7日目

第1試合：横手（秋田）0 － 10 敦賀気比（福井）

第2試合：社（兵庫）1 － 2 智弁和歌山（和歌山）

第3試合：享栄（愛知）2 － 6 履正社（大阪）