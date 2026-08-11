第108回全国高等学校野球選手権大会は11日、阪神甲子園球場で大会7日目を迎え、第1試合では敦賀気比（福井）と横手（秋田）が対戦。敦賀気比が10-0で横手に大勝し、2022年以来4年ぶりとなる夏の甲子園での初戦突破を果たした。この勝利で、福井県勢は夏の甲子園通算60勝に到達した

敦賀気比は背番号8の辻琉成、横手はエースの佐藤宙斗が先発した。

敦賀気比は初回、四球と安打で2死一、三塁の好機をつくると、5番・後藤駿平の適時打で先制した。

3回には1死二、三塁から4番・辻が適時打を放って追加点。さらに5番・後藤の遊ゴロの間に1点を加えると、相手の失策でも得点を挙げた。なおも2死二、三塁から8番・五十子李壱が2点適時打を放ち、この回一挙5点。6-0と大きくリードを広げた。

その後も攻撃の手を緩めず、4回には2死二塁から辻の適時二塁打で7点目。5回には1死二、三塁から代打・佐藤功亮が2点適時打を放って9-0とすると、8回にも2死三塁から後藤が適時打を放ち、10点目を奪った。

投げても辻が横手打線を寄せ付けず、5回を無失点に抑える好投。打っても3安打2打点をマークし、投打でチームをけん引した。

敦賀気比は6回から背番号1の鶴田啓人が登板し、7回途中からは背番号18の辻勇紗生がマウンドへ。横手は8回に2死一、二塁の好機をつくったものの、得点には結びつかなかった。

9回からは背番号20の佐々木晴正が登板し、最後まで得点を許さず。敦賀気比は4投手の継投で横手打線を封じ、10-0で完封勝利を収めた。

今大会の北信越勢は遊学館（石川）、日本文理（新潟）、高岡商（富山）が相次いで初戦敗退。昨夏は5県すべての代表校が初戦で姿を消していたが、敦賀気比が今大会の北信越勢初白星を挙げた。

北陸屈指の強豪が、福井県勢に節目となる夏通算60勝目をもたらすとともに、3連敗スタートとなっていた北信越勢に待望の白星を届けた。

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