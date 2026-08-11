







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは前半戦に続き、後半戦に入っても今一つ調子が上がってこない選手がいる。遊撃レギュラーのムーキー・ベッツ内野手はその筆頭だが、米メディア『ドジャースウェイ』は、復調の気配が一向に見えてこないと懸念を示している。



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今季のベッツは日本時間10日終了時点で、81試合、打率.229、13本塁打、36打点といった数字にとどまっている。8月もここまで8試合、打率.214、0本塁打、0打点とほとんど結果を残せていない状況が続いている。



同メディアは「ドジャースは選手層が厚く、豊富な戦力を誇っている。しかし、チームに問題がないわけではなく、それが今まさに表面化し始めている。中でも特に懸念されているのが、ベッツの打撃不振が長期化していることだ。6月はOPS.816を記録し、今季最大の明るい材料となった。しかし、それ以外の各月のOPSは低い月で.580、高くても.710にとどまっている」と指摘。



続けて、「もどかしいのは彼自身も何がうまくいっていないのか、その根本的な原因をなかなか突き止められていないことだ」としつつ、「バットに当たるたびに、打球が誰かの正面に飛んでいるような感じだ。自分では（6月と）同じくらい強い打球を打てている感覚があるけど、こんな経験は今まで一度もなかったから、どうやって乗り越えればいいのか自分でもよく分からない」という本人のコメントを伝えている。











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