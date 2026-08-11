千葉ロッテマリーンズは、球団OBの渡辺俊介氏が、君津市と千葉ロッテマリーンズが連携して推進するプロジェクト「CO-FIELD KIMITSU」のアンバサダーに就任することを発表した。

8月18日に委嘱状交付式が行われる。

本年7月に君津市が公表した「（仮称）貞元総合公園整備基本計画」のプロジェクト名である「CO-FIELD KIMITSU」には、「共に創る場所」という思いが込められている。

千葉ロッテマリーンズのファーム本拠地移転を契機に、新ファーム施設は選手たちの成長を後押しする育成拠点となると同時に、地域の皆さまに親しまれ、多くの人々が集い、交流する未来のまちづくりの拠点となることを目指している。

渡辺氏はアンバサダーとして、プロジェクトの理念や魅力を市内外へ発信するとともに、イベント出演などを通じてプロジェクトのPR活動を行います。渡辺俊介氏のコメントは次の通り。

なお、各イベントに参加するOBや実施時間・場所、参加方法などの詳細は球団公式サイトにてお知らせする。各OBのコメントは次の通り。

渡辺俊介氏は、「日本製鉄かずさマジックで選手として、そして指導者としてお世話になった君津市、そしてプロ生活を過ごしたマリーンズ。この双方の地域活性化プロジェクトである『CO-FIELD KIMITSU』に携われることを大変光栄に思います。本プロジェクトの魅力をより身近に、より分かりやすく皆さまにお伝えできるよう、全力で取り組んでまいります」とコメントしている。

＜渡辺俊介氏 プロフィール＞

1976年生まれ、栃木県出身。新日本製鐵君津を経て2001年に千葉ロッテマリーンズへ入団。

「世界一低い」と称されたアンダースローを武器に2005年の日本一に貢献し、2006年、2009年にはWBC日本代表として大会連覇を達成。

ロッテ退団後は海外リーグでプレーし、2015年に新日鐵住金かずさマジック（現・日本製鉄かずさマジック）のコーチに就任。2020年から2025年まで同チームの監督を務めた。

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