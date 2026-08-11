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【ロ 2-16 ソ】
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試合終了
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OUT
5番 佐藤 都志也 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
ロ2-16ソ
4番 山口 航輝 レフトホームラン ロッテ得点！ ロ 2-16 ソ
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OUT
3番 安田 尚憲 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 西川 史礁 ファーストファウルフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 伊藤 優輔 に代わって 10番 小林 樹斗
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OUT
守備交代：センター 代走 谷川原 健太 に代わって 2番 谷川原 健太
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OUT
守備交代：DH 代打 今宮 健太 に代わって 4番 今宮 健太
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OUT
8番 海野 隆司 空振り三振 3アウト
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OUT
ロ1-16ソ
7番 柳町 達 レフトツーベースヒット ソフトバンク得点！ ロ 1-16 ソ ランナー：2塁
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OUT
6番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
5番 川瀬 晃 レフトフライ 2アウト
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OUT
ロ1-13ソ
4番 今宮 健太 セカンドヒット ソフトバンク得点！ ロ 1-13 ソ ランナー：1、3塁
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OUT
代打：近藤 健介 に代わって 4番 今宮 健太
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OUT
3番 川村 友斗 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
代走：1塁ランナー 周東 佑京 に代わって 2番 谷川原 健太
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OUT
2番 周東 佑京 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
1番 正木 智也 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 石川 柊太 に代わって 10番 坂本 光士郎
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OUT
守備交代：センター 代打 山本 大斗 に代わって 8番 山本 大斗
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OUT
守備交代：ショート 代打 石垣 勝海 に代わって 9番 石垣 勝海
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OUT
1番 藤原 恭大 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
9番 石垣 勝海 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
代打：友杉 篤輝 に代わって 9番 石垣 勝海
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OUT
8番 山本 大斗 空振り三振 1アウト
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OUT
代打：愛斗 に代わって 8番 山本 大斗
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OUT
守備交代：セカンド 牧原 大成 に代わって 5番 川瀬 晃
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OUT
投手交代：ピッチャー 木村 光 に代わって 10番 伊藤 優輔
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OUT
9番 庄子 雄大 センターフライ 3アウト
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OUT
8番 海野 隆司 ショートゴロ 2アウト
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OUT
7番 柳町 達 レフトフライ 1アウト
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OUT
ロ1-12ソ
6番 栗原 陵矢 右中間ホームラン ソフトバンク得点！ ロ 1-12 ソ
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OUT
5番 牧原 大成 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：ファースト 代打 上田 希由翔 に代わって 6番 上田 希由翔
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OUT
7番 小川 龍成 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
6番 上田 希由翔 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
代打：Ｎ・ソト に代わって 6番 上田 希由翔
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OUT
5番 佐藤 都志也 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 山口 航輝 空振り三振 1アウト
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OUT
ロ1-10ソ
3番 安田 尚憲 右中間ホームラン ロッテ得点！ ロ 1-10 ソ
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OUT
守備交代：ライト 柳町 達 に代わって 3番 川村 友斗
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OUT
守備交代：レフト 代走 川村 友斗 に代わって 7番 柳町 達
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｌ・モイネロ に代わって 10番 木村 光
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OUT
ロ0-10ソ
4番 近藤 健介 セカンドダブルプレイ ソフトバンク得点！ ロ 0-10 ソ 3アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 柳田 悠岐 に代わって 3番 川村 友斗
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OUT
ロ0-9ソ
ピッチャー 石川 柊太が送球キャッチミス ソフトバンク得点！ ロ 0-9 ソ ランナー：1、3塁
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OUT
ロ0-8ソ
3番 柳田 悠岐 ファーストゴロ ランナー：1、3塁
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OUT
ロ0-8ソ
2番 周東 佑京 レフト犠牲フライ ソフトバンク得点！ ロ 0-8 ソ 1アウト ランナー：1、2塁
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OUT
1番 正木 智也 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
9番 庄子 雄大 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
8番 海野 隆司 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 西川 史礁 セカンドダブルプレイ 3アウト
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OUT
1番 藤原 恭大 サードヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 友杉 篤輝 レフトフライ 1アウト
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OUT
7番 柳町 達 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 栗原 陵矢 ショートファウルフライ 2アウト
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OUT
5番 牧原 大成 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
セカンド 小川 龍成がファンブル ランナー：1塁
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OUT
4番 近藤 健介 セカンドエラー ランナー：1塁
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OUT
3番 柳田 悠岐 ショートゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 河村 説人 に代わって 10番 石川 柊太
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OUT
8番 愛斗 ライトフライ 3アウト
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OUT
7番 小川 龍成 レフトフライ 2アウト
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OUT
6番 Ｎ・ソト 空振り三振 1アウト
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OUT
2番 周東 佑京 ショートライナー 3アウト
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OUT
ロ0-7ソ
1番 正木 智也 左中間ホームラン ソフトバンク得点！ ロ 0-7 ソ
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OUT
9番 庄子 雄大 ライトフライ 2アウト
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OUT
8番 海野 隆司 ライトフライ 1アウト
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OUT
5番 佐藤 都志也 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 山口 航輝 サードダブルプレイ 2アウト
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OUT
3番 安田 尚憲 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 柳町 達 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
6番 栗原 陵矢 レフトフライ 2アウト
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OUT
5番 牧原 大成 センターフライ 1アウト
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OUT
2番 西川 史礁 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 藤原 恭大 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 友杉 篤輝 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
8番 愛斗 センターフライ 1アウト
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OUT
4番 近藤 健介 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
河村 説人 がワイルドピッチ ランナー：2塁
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OUT
3番 柳田 悠岐 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
ロ0-6ソ
2番 周東 佑京 ライトホームラン ソフトバンク得点！ ロ 0-6 ソ
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OUT
ロ0-5ソ
1番 正木 智也 レフト犠牲フライ ソフトバンク得点！ ロ 0-5 ソ 2アウト
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OUT
9番 庄子 雄大 センターフライ 1アウト ランナー：3塁
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OUT
8番 海野 隆司 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
7番 小川 龍成 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 Ｎ・ソト センターフライ 2アウト
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OUT
5番 佐藤 都志也 セカンドフライ 1アウト
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OUT
7番 柳町 達 見逃し三振 3アウト
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OUT
6番 栗原 陵矢 レフトフライ 2アウト
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OUT
ロ0-4ソ
5番 牧原 大成 ライトホームラン ソフトバンク得点！ ロ 0-4 ソ
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OUT
ロ0-1ソ
4番 近藤 健介 ライトツーベースヒット ソフトバンク得点！ ロ 0-1 ソ ランナー：2、3塁
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OUT
3番 柳田 悠岐 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
2番 周東 佑京 セカンドゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
1番 正木 智也 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 山口 航輝 レフトフライ 3アウト
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OUT
3番 安田 尚憲 セカンドフライ 2アウト
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OUT
2番 西川 史礁 見逃し三振 1アウト
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OUT
1番 藤原 恭大 ライトヒット ランナー：1塁
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