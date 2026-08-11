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【西 1-0 日】
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試合終了
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OUT
5番 郡司 裕也 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
代打：清宮 幸太郎 に代わって 5番 郡司 裕也
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OUT
4番 Ｆ・レイエス ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
代走：1塁ランナー 万波 中正 に代わって 3番 奈良間 大己
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OUT
3番 万波 中正 ファーストゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
2番 細川 凌平 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｔ・ウィンゲンター に代わって 10番 甲斐野 央
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OUT
6番 古賀 悠斗 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 平沢 大河 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
4番 Ｔ・ネビン ショートゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 島本 浩也 に代わって 10番 福島 蓮
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OUT
1番 水野 達稀 ファーストフライ 3アウト
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OUT
9番 五十幡 亮汰 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
8番 矢澤 宏太 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：レフト 平沢 大河 に代わって 8番 髙松 渡
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OUT
守備交代：サード 代走 髙松 渡 に代わって 5番 平沢 大河
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OUT
守備交代：キャッチャー 小島 大河 に代わって 6番 古賀 悠斗
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OUT
守備交代：ショート 滝澤 夏央 に代わって 3番 源田 壮亮
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OUT
守備交代：セカンド 石井 一成 に代わって 1番 滝澤 夏央
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OUT
投手交代：ピッチャー 平良 海馬 に代わって 10番 Ｔ・ウィンゲンター
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OUT
守備交代：センター 代打 岸 潤一郎 に代わって 2番 岸 潤一郎
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OUT
3番 小島 大河 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 岸 潤一郎 サードゴロ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
代打：蛭間 拓哉 に代わって 2番 岸 潤一郎
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OUT
投手交代：ピッチャー 伊藤 大海 に代わって 10番 島本 浩也
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OUT
西1-0日
1番 滝澤 夏央 センターヒット 西武得点！ 西 1-0 日 ランナー：1塁
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OUT
9番 Ａ・カナリオ ショートゴロ 1アウト
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OUT
キャッチャー 田宮 裕涼が悪送球 ランナー：3塁
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OUT
1塁ランナー髙松 渡 盗塁成功 ランナー：3塁
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OUT
代走：1塁ランナー 山村 崇嘉 に代わって 8番 髙松 渡
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OUT
8番 山村 崇嘉 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 田宮 裕涼 ファーストフライ 3アウト
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OUT
6番 野村 佑希 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 清宮 幸太郎 セカンドダブルプレイ 2アウト
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OUT
4番 Ｆ・レイエス ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 中村 剛也 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 石井 一成 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 平沢 大河 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
4番 Ｔ・ネビン センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
3番 小島 大河 センターフライ 1アウト
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OUT
3番 万波 中正 セカンドフライ 3アウト
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OUT
2番 細川 凌平 センターフライ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
1番 水野 達稀 ファースト送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
9番 五十幡 亮汰 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 蛭間 拓哉 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
1番 滝澤 夏央 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
9番 Ａ・カナリオ セカンドゴロ 1アウト
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OUT
8番 矢澤 宏太 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
7番 田宮 裕涼 センターフライ 2アウト
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OUT
6番 野村 佑希 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 清宮 幸太郎 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
8番 山村 崇嘉 セカンドダブルプレイ 3アウト
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OUT
7番 中村 剛也 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
6番 石井 一成 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 Ｆ・レイエス 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 万波 中正 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 細川 凌平 レフトフライ 1アウト
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OUT
5番 平沢 大河 セカンドライナー 3アウト
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OUT
4番 Ｔ・ネビン フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 小島 大河 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 蛭間 拓哉 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
1番 水野 達稀 ライトフライ 3アウト
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OUT
9番 五十幡 亮汰 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
8番 矢澤 宏太 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
1番 滝澤 夏央 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 Ａ・カナリオ 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 山村 崇嘉 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 田宮 裕涼 サードゴロ 3アウト
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OUT
6番 野村 佑希 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 清宮 幸太郎 センターフライ 1アウト
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OUT
7番 中村 剛也 レフトフライ 3アウト
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OUT
6番 石井 一成 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
5番 平沢 大河 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 Ｆ・レイエス 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 万波 中正 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 細川 凌平 サードゴロ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 水野 達稀 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｔ・ネビン 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 小島 大河 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 蛭間 拓哉 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 滝澤 夏央 ショートゴロ 1アウト
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