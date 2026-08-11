-
【阪 9-1 巨】
-
試合終了
-
OUT
5番 小濱 佑斗 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
代打：代木 大和 に代わって 5番 小濱 佑斗
-
OUT
4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 2アウト
-
OUT
3番 泉口 友汰 空振り三振 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 村上 頌樹 に代わって 9番 及川 雅貴
-
OUT
7番 坂本 誠志郎 センターフライ 3アウト
-
OUT
6番 髙寺 望夢 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
5番 大山 悠輔 センターフライ 2アウト
-
OUT
阪9-1巨
4番 佐藤 輝明 右中間ホームラン 阪神得点！ 阪 9-1 巨
-
OUT
3番 森下 翔太 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
2番 中野 拓夢 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
2番 松本 剛 見逃し三振 3アウト
-
OUT
1番 浦田 俊輔 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
9番 大城 卓三 センターフライ 2アウト
-
OUT
8番 石塚 裕惺 センターフライ 1アウト
-
OUT
1番 近本 光司 レフトフライ 3アウト
-
OUT
9番 村上 頌樹 ファースト送りバント 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
8番 元山 飛優 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
7番 坂本 誠志郎 レフトファウルフライ 1アウト
-
OUT
守備交代：センター 松本 剛 に代わって 6番 佐々木 俊輔
-
OUT
守備交代：レフト 代打 佐々木 俊輔 に代わって 2番 松本 剛
-
OUT
守備交代：キャッチャー 岸田 行倫 に代わって 9番 大城 卓三
-
OUT
投手交代：ピッチャー 田和 廉 に代わって 5番 代木 大和
-
OUT
7番 岡田 悠希 空振り三振 3アウト
-
OUT
6番 佐々木 俊輔 空振り三振 2アウト
-
OUT
代打：笹原 操希 に代わって 6番 佐々木 俊輔
-
OUT
5番 岸田 行倫 センターフライ 1アウト
-
OUT
4番 Ｂ・ダルベック フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
6番 髙寺 望夢 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
5番 大山 悠輔 ライトフライ 2アウト
-
OUT
4番 佐藤 輝明 ショートライナー 1アウト
-
OUT
阪7-1巨
3番 森下 翔太 センターホームラン 阪神得点！ 阪 7-1 巨
-
OUT
3番 泉口 友汰 ピッチャーゴロ 3アウト
-
OUT
2番 松本 剛 センターフライ 2アウト
-
OUT
1番 浦田 俊輔 レフトフライ 1アウト
-
OUT
守備交代：レフト 代走 髙寺 望夢 に代わって 6番 髙寺 望夢
-
OUT
2番 中野 拓夢 サードゴロ 3アウト
-
OUT
1番 近本 光司 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
阪6-1巨
田和 廉 がワイルドピッチ 阪神得点！ 阪 6-1 巨
-
OUT
9番 村上 頌樹 空振り三振 2アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 山﨑 伊織 に代わって 9番 田和 廉
-
OUT
阪5-1巨
8番 元山 飛優 センタースリーベースヒット 阪神得点！ 阪 5-1 巨 ランナー：3塁
-
OUT
7番 坂本 誠志郎 空振り三振 1アウト
-
OUT
代走：2塁ランナー 前川 右京 に代わって 6番 髙寺 望夢
-
OUT
阪3-1巨
6番 前川 右京 センターツーベースヒット 阪神得点！ 阪 3-1 巨 ランナー：2、3塁
-
OUT
5番 大山 悠輔 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
4番 佐藤 輝明 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
9番 山﨑 伊織 空振り三振 3アウト
-
OUT
8番 石塚 裕惺 空振り三振 2アウト
-
OUT
7番 岡田 悠希 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
3番 森下 翔太 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
2番 中野 拓夢 ピッチャーヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 近本 光司 レフトフライ 2アウト
-
OUT
9番 村上 頌樹 空振り三振 1アウト
-
OUT
6番 笹原 操希 センターフライ 3アウト
-
OUT
5番 岸田 行倫 空振り三振 2アウト
-
OUT
阪2-1巨
4番 Ｂ・ダルベック 左中間ホームラン 巨人得点！ 阪 2-1 巨
-
OUT
3番 泉口 友汰 ファーストフライ 1アウト
-
OUT
8番 元山 飛優 空振り三振 3アウト
-
OUT
7番 坂本 誠志郎 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
6番 前川 右京 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
5番 大山 悠輔 空振り三振 1アウト
-
OUT
2番 松本 剛 サードゴロ 3アウト
-
OUT
1番 浦田 俊輔 フォアボール ランナー：1、3塁
-
OUT
9番 山﨑 伊織 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁
-
OUT
8番 石塚 裕惺 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
7番 岡田 悠希 セカンドフライ 1アウト
-
OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 3アウト
-
OUT
阪2-0巨
3番 森下 翔太 左中間ホームラン 阪神得点！ 阪 2-0 巨
-
OUT
2番 中野 拓夢 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
阪1-0巨
1番 近本 光司 ライトホームラン 阪神得点！ 阪 1-0 巨
-
OUT
9番 村上 頌樹 空振り三振 1アウト
-
OUT
6番 笹原 操希 空振り三振 3アウト
-
OUT
5番 岸田 行倫 セカンドダブルプレイ 2アウト
-
OUT
4番 Ｂ・ダルベック フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
8番 元山 飛優 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
7番 坂本 誠志郎 センターフライ 2アウト
-
OUT
6番 前川 右京 レフトフライ 1アウト
-
OUT
5番 大山 悠輔 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
3番 泉口 友汰 セカンドフライ 3アウト
-
OUT
2番 松本 剛 セカンドライナー 2アウト
-
OUT
1番 浦田 俊輔 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 3アウト
-
OUT
3番 森下 翔太 空振り三振 2アウト
-
OUT
2番 中野 拓夢 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
-
OUT
1番 近本 光司 センターヒット ランナー：1塁
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.