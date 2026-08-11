2026.08.11 14:00 バンテリンドーム ナゴヤ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ＤｅＮＡ 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 6 1
中日 0 3 1 0 0 0 1 0 X 5 8 0
  • 【Ｄ 2-5 中】
  • 試合終了
  • OUT

    9番 京田 陽太 サードフライ 3アウト

  • OUT

    代打：松本 凌人 に代わって 9番 京田 陽太

  • OUT

    8番 宮下 朝陽 空振り三振 2アウト

  • OUT

    7番 関根 大気 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 Ｊ・ボスラー に代わって 3番 松山 晋也

  • OUT

    守備交代：レフト 細川 成也 に代わって 9番 土田 龍空

  • OUT

    3番 細川 成也 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    2番 村松 開人 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 福永 裕基 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 Ｊ・ボスラー 空振り三振 2アウト

  • OUT

    代打：吉田 聖弥 に代わって 9番 Ｊ・ボスラー

  • OUT

    8番 岡林 勇希 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 坂本 裕哉 に代わって 9番 松本 凌人

  • OUT

    6番 松尾 汐恩 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 宮﨑 敏郎 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン 空振り三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 橋本 侑樹 に代わって 9番 吉田 聖弥

  • OUT

    7番 板山 祐太郎 センターフライ 3アウト

  • OUT

    Ｄ2-5中

    6番 石伊 雄太 レフトヒット 中日得点！ Ｄ 2-5 中 ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    5番 石川 昂弥 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    4番 阿部 寿樹 ライトフライ 2アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    3番 細川 成也 敬遠 ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 村松 開人 キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    1番 福永 裕基 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    3番 筒香 嘉智 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    2番 牧 秀悟 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 度会 隆輝 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 鵜飼 航丞 に代わって 9番 橋本 侑樹

  • OUT

    9番 鵜飼 航丞 空振り三振 3アウト

  • OUT

    代打：大野 雄大 に代わって 9番 鵜飼 航丞

  • OUT

    8番 岡林 勇希 ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    7番 板山 祐太郎 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 勝又 温史 に代わって 9番 坂本 裕哉

  • OUT

    9番 勝又 温史 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    代打：馬場 皐輔 に代わって 9番 勝又 温史

  • OUT

    Ｄ2-4中

    8番 宮下 朝陽 右中間ホームラン ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 2-4 中

  • OUT

    7番 関根 大気 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 松尾 汐恩 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 石伊 雄太 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 石川 昂弥 ショートダブルプレイ 2アウト

  • OUT

    4番 阿部 寿樹 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 林 琢真 に代わって 9番 馬場 皐輔

  • OUT

    5番 宮﨑 敏郎 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン ショートゴロ 2アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    3番 筒香 嘉智 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 牧 秀悟 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    Ｄ1-4中

    1番 度会 隆輝 ライトツーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-4 中 ランナー：2塁

  • OUT

    9番 林 琢真 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    代打：吉野 光樹 に代わって 9番 林 琢真

  • OUT

    3番 細川 成也 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    2番 村松 開人 サードファウルフライ 2アウト

  • OUT

    1番 福永 裕基 センターフライ 1アウト

  • OUT

    8番 宮下 朝陽 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 関根 大気 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    6番 松尾 汐恩 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 宮﨑 敏郎 空振り三振 1アウト

  • OUT

    9番 大野 雄大 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 岡林 勇希 空振り三振 2アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 尾形 崇斗 に代わって 9番 吉野 光樹

  • OUT

    Ｄ0-4中

    7番 板山 祐太郎 フォアボール 中日得点！ Ｄ 0-4 中 ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    6番 石伊 雄太 ショートライナー 1アウト

  • OUT

    5番 石川 昂弥 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    4番 阿部 寿樹 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 細川 成也 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン ライトフライ 3アウト

  • OUT

    3番 筒香 嘉智 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    2番 牧 秀悟 ファーストフライ 2アウト

  • OUT

    1番 度会 隆輝 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 尾形 崇斗 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    2番 村松 開人 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    1塁ランナー福永 裕基 盗塁成功 ランナー：2、3塁

  • OUT

    1番 福永 裕基 センターヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    Ｄ0-3中

    キャッチャー 松尾 汐恩が送球キャッチミス 中日得点！ Ｄ 0-3 中 ランナー：2塁

  • OUT

    Ｄ0-1中

    9番 大野 雄大 センターヒット ランナー：2塁

  • OUT

    8番 岡林 勇希 サードファウルフライ 2アウト

  • OUT

    7番 板山 祐太郎 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    Ｄ0-1中

    6番 石伊 雄太 レフトヒット 中日得点！ Ｄ 0-1 中 ランナー：1塁

  • OUT

    5番 石川 昂弥 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    4番 阿部 寿樹 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    8番 宮下 朝陽 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 関根 大気 センターフライ 2アウト

  • OUT

    6番 松尾 汐恩 サードファウルフライ 1アウト

  • OUT

    3番 細川 成也 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    2番 村松 開人 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 福永 裕基 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    5番 宮﨑 敏郎 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン センターフライ 2アウト

  • OUT

    3番 筒香 嘉智 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 牧 秀悟 セカンドゴロ 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    1番 度会 隆輝 フォアボール ランナー：1塁

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