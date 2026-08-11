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【Ｄ 2-5 中】
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試合終了
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OUT
9番 京田 陽太 サードフライ 3アウト
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OUT
代打：松本 凌人 に代わって 9番 京田 陽太
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OUT
8番 宮下 朝陽 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 関根 大気 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 Ｊ・ボスラー に代わって 3番 松山 晋也
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OUT
守備交代：レフト 細川 成也 に代わって 9番 土田 龍空
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OUT
3番 細川 成也 見逃し三振 3アウト
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OUT
2番 村松 開人 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1番 福永 裕基 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 Ｊ・ボスラー 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：吉田 聖弥 に代わって 9番 Ｊ・ボスラー
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OUT
8番 岡林 勇希 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 坂本 裕哉 に代わって 9番 松本 凌人
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OUT
6番 松尾 汐恩 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 サードゴロ 2アウト
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 橋本 侑樹 に代わって 9番 吉田 聖弥
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OUT
7番 板山 祐太郎 センターフライ 3アウト
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OUT
Ｄ2-5中
6番 石伊 雄太 レフトヒット 中日得点！ Ｄ 2-5 中 ランナー：1、2、3塁
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OUT
5番 石川 昂弥 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
4番 阿部 寿樹 ライトフライ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
3番 細川 成也 敬遠 ランナー：1、2塁
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OUT
2番 村松 開人 キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 福永 裕基 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 筒香 嘉智 見逃し三振 3アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 鵜飼 航丞 に代わって 9番 橋本 侑樹
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OUT
9番 鵜飼 航丞 空振り三振 3アウト
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OUT
代打：大野 雄大 に代わって 9番 鵜飼 航丞
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OUT
8番 岡林 勇希 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
7番 板山 祐太郎 ライトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 勝又 温史 に代わって 9番 坂本 裕哉
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OUT
9番 勝又 温史 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
代打：馬場 皐輔 に代わって 9番 勝又 温史
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OUT
Ｄ2-4中
8番 宮下 朝陽 右中間ホームラン ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 2-4 中
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OUT
7番 関根 大気 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
6番 松尾 汐恩 ショートゴロ 1アウト
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OUT
6番 石伊 雄太 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 ショートダブルプレイ 2アウト
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OUT
4番 阿部 寿樹 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 林 琢真 に代わって 9番 馬場 皐輔
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 レフトフライ 3アウト
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン ショートゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
3番 筒香 嘉智 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
2番 牧 秀悟 レフトフライ 1アウト
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OUT
Ｄ1-4中
1番 度会 隆輝 ライトツーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-4 中 ランナー：2塁
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OUT
9番 林 琢真 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
代打：吉野 光樹 に代わって 9番 林 琢真
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OUT
3番 細川 成也 見逃し三振 3アウト
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OUT
2番 村松 開人 サードファウルフライ 2アウト
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OUT
1番 福永 裕基 センターフライ 1アウト
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OUT
8番 宮下 朝陽 サードゴロ 3アウト
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OUT
7番 関根 大気 レフトフライ 2アウト
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OUT
6番 松尾 汐恩 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 空振り三振 1アウト
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OUT
9番 大野 雄大 サードゴロ 3アウト
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OUT
8番 岡林 勇希 空振り三振 2アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 尾形 崇斗 に代わって 9番 吉野 光樹
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OUT
Ｄ0-4中
7番 板山 祐太郎 フォアボール 中日得点！ Ｄ 0-4 中 ランナー：1、2、3塁
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OUT
6番 石伊 雄太 ショートライナー 1アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
4番 阿部 寿樹 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
3番 細川 成也 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン ライトフライ 3アウト
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OUT
3番 筒香 嘉智 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
2番 牧 秀悟 ファーストフライ 2アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 尾形 崇斗 レフトフライ 1アウト
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OUT
2番 村松 開人 ライトフライ 3アウト
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OUT
1塁ランナー福永 裕基 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
1番 福永 裕基 センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
Ｄ0-3中
キャッチャー 松尾 汐恩が送球キャッチミス 中日得点！ Ｄ 0-3 中 ランナー：2塁
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OUT
Ｄ0-1中
9番 大野 雄大 センターヒット ランナー：2塁
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OUT
8番 岡林 勇希 サードファウルフライ 2アウト
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OUT
7番 板山 祐太郎 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
Ｄ0-1中
6番 石伊 雄太 レフトヒット 中日得点！ Ｄ 0-1 中 ランナー：1塁
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OUT
5番 石川 昂弥 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
4番 阿部 寿樹 見逃し三振 1アウト
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OUT
8番 宮下 朝陽 サードゴロ 3アウト
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OUT
7番 関根 大気 センターフライ 2アウト
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OUT
6番 松尾 汐恩 サードファウルフライ 1アウト
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OUT
3番 細川 成也 見逃し三振 3アウト
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OUT
2番 村松 開人 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 福永 裕基 レフトフライ 1アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 ライトフライ 3アウト
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン センターフライ 2アウト
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OUT
3番 筒香 嘉智 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
2番 牧 秀悟 セカンドゴロ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 度会 隆輝 フォアボール ランナー：1塁
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