







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10日、アリゾナ・ダイヤモンドバックスと戦い2-4で敗れた。この試合で敗戦投手となったジャスティン・ロブレスキ投手に対し、米メディア『ドジャースネイション』は、同じ失敗を繰り返していると指摘している。



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同戦のロブレスキは初回に2ランを被弾しいきなり先制を許すと、続く2回にも2失点。次の3回は無失点に抑えたが、4回に1死一、二塁のピンチを招いたところで降板に。3.1回4失点（自責3）、被安打6、四球3、3奪三振で今季4敗目を喫した。



この日のロブレスキについて、同メディアは「彼は直近2試合で抱えていた問題がこの日も引き継がれた。彼はこの3試合で計16失点。さらに9本塁打を浴びているが、これは今季それ以前の全先発登板で許した本塁打数を上回っている」と記している。



ここまでチームトップタイの11勝をマークしている一方、後半戦に入ってからは被本塁打の多さが目立っているロブレスキ。次戦以降もこの傾向が続くようなら、地区優勝争いやポストシーズンに暗雲が立ち込めることになりそうだ。











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