「“ムネマニア”が現実に」村上宗隆、商業面でも影響力絶大！？　小売19%占…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手が、球団の商業的躍進を牽引する存在となっていると、米メディア『スポーツ・ビジネス・ジャーナル』が報じている。

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同メディアによると、10日（日本時間11日）までの時点で、村上関連グッズがチームの小売売上高の19%を占めており、その経済効果の大きさを実感しているという。



ホワイトソックスは昨季60勝102敗と低迷したが、今季は開幕7勝14敗から立て直して、今や61勝56敗でア・リーグ中地区首位に立っている。



トレード期限では3度のオールスター選出経験を持つルイス・カスティーヨ投手を獲得し、2021年以来となるポストシーズン進出を目指す体制を整えた。



球団幹部のブルックス・ボイヤー上級副社長は「この状況ならどこでも売れる。



そういう意味で、みんながこの経験を成長の糧にしてくれたと感じている」と述べ、営業部門の変化を実感している様子を見せた。



実際、オールスターブレイク時点で観客動員数は前年比36.5%増となり、レイト・フィールドの平均入場者数は1試合2万3137人に達した。











地元テレビ局の『シカゴ・スポーツ・ネットワーク』の視聴率も倍増し、地方圏の視聴者数は252%増加している。



この結果を受け、マイク・マッカーシー社長兼CEOは「チームは野球界の中心のような存在になっている」と評した。



村上個人の商業的インパクトも大きい。



球団の小売売上高の19%を村上関連商品が占めており、23ドルで販売される寿司型のプッシュポップ玩具「ムネショット」はSNSで話題となった。



村上獲得によって日本のスポンサーも増え、ボイヤー氏は「“ムネマニア”が、まさに現実となった。



ユニフォーム売上や海外ファンの広がり、SNS指標の伸びは、質の高い日本人選手を獲得した恩恵だと言える」と評価している。



村上はチームトップタイの本塁打数で貢献しているだけでなく、商業面でもホワイトソックスを支えているようだ。



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