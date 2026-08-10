ファーム打率.313も…オリックスの”高卒8年目守備職人”が登録抹消　1軍では…









オリックス・バファローズ 最新情報



10日のプロ野球公示で、オリックス・バファローズは宜保翔選手を一軍登録から抹消した。







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直近では9日の千葉ロッテマリーンズ戦に先発出場したものの、3打数無安打。5日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦、6日の同カードでもいずれも安打が出ず、先発出場した3試合連続で快音が聞かれなかった。



8月は6試合で13打数2安打・打率.154と苦しみ、今季は28試合で打率.163・0本塁打にとどまっている。



KBC学園未来高沖縄から2018年ドラフト5位で入団した25歳。



華麗なグラブさばきを持ち味とする内野手で、2023年には自己最多となる62試合に出場し、打率.279をマークした実績を持つ。



その後は右肩痛に苦しみ、育成契約となった昨季は二軍で40試合に出場して復活をアピール。











今季は春先から実戦で結果を残して4月に支配下登録へ返り咲き、7月には2度目の一軍登録を勝ち取っていた。



ファームでは今季30試合に出場して打率.313・13四球と高い出塁能力を発揮している。



守備面での貢献度は高いだけに、打撃を立て直して再び一軍の座をつかみたいところだ。





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