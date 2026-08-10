







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝の負傷と右上腕二頭筋の違和感によって投手としての登板から遠ざかっている。打者としては大きな存在感を放っているものの、チームが勝ち星から遠ざかる中で、大谷の打者専念がその一因だとの声があがった。米メディア『アスロン・スポーツ』のニコラス・コボーン記者が言及した。



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大谷は左膝の負傷と軽度の右上腕二頭筋の違和感を抱えたことで、球団から投球を止められていた。復帰時期は依然として決まっておらず、ブルペン投球を再開する具体的な日程も明らかになっていない。



デーブ・ロバーツ監督によると、大谷は月曜日にキャッチボールを行う予定だという。そこで状態に問題がなければ、ブルペン投球や実戦復帰へ向けたスケジュールがより明確になる可能性がある。



負傷前の大谷は今季14試合に先発し、85回2/3を投げて防御率1.79、奪三振95、与四球26、WHIP0.95を記録していた。投手としてもサイ・ヤング賞級の成績を残していただけに、復帰できればドジャースにとって大きな戦力となる。



直近で7連敗を喫するなど不調なドジャースについて、コボーン氏は「ドジャースにとって欠けている大きな戦力が、大谷翔平だ。もちろん打席では絶好調で、15試合でOPS1.024を記録した。しかし、もう一つの側面、つまり投手としての活躍を欠いている」と言及した。











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