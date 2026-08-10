「後半のリリーバーに適性がある」千賀滉大、救援転向で変化！？　新たな…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は、救援投手としての新たな役割で結果を残しつつあると、米メディア『ラウンドテーブル』が報じている。

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千賀は1イニング限定のリリーバーに転向して以降、無失点イニングを2回に伸ばしており、直近のクリーブランド・ガーディアンズ戦（13-6でメッツ勝利）でも無失点に抑えた。



同メディアのボブ・マカロー記者によると、メッツはこの配置転換で千賀に投球の絞り込みを求めているという。



メッツを率いるアンディ・グリーン監督代行は「彼の右腕は100マイルとフォークボールを持ち、後半のリリーバーに適性がある」と評価。



多彩な球種を持つ千賀に、速球とフォークボールという最大の武器に絞らせることで、持ち味の球威を最大限に引き出す狙いがあると説明している。











同氏はさらに、先発ローテーションへの復帰の可能性についても言及し「今後数週間の対応を見守り、ローテーションに戻すことが本人とチームにとって正しいと判断すれば、その選択肢は残しておきたい」と述べ、救援起用があくまで現時点での対応であることを示唆した。



救援起用は千賀にとって未知の役割だが、ここまでの投球内容は上々で、同メディアは今回の配置転換が今後のメッツでの立ち位置を占う試金石になるとの見解を示している。



もっとも、同メディアは千賀とメッツが今シーズン限りで袂を分かつ可能性が高いとの見方も伝えている。



契約やトレードなど去就の具体的な材料には触れていないものの、救援での好投を重ねることが、シーズン終盤のチーム内での立ち位置だけでなく、オフシーズンの去就にも影響してくることになりそうだ。



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