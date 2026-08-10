「来週末に復帰の可能性」菊池雄星、3A登板で3回1/3を4失点で降板！？　7…









菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスに所属する35歳の菊池雄星投手は、9日（日本時間10日）に行われた3Aソルトレイク・ビーズでのドジャース傘下チームとの一戦に登板し、3回1/3を6安打4失点、7奪三振の成績を残した。左肩の炎症による4月30日の離脱から101日が経過する中でのリハビリ登板で、来週末に復帰の可能性が浮上していると、米メディア『NBCスポーツ』が報じている。

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菊池はこの日69球を投げ、直球の最速は96.5マイルを記録した。



故障前の水準に近い数字で、状態の良さをうかがわせる内容である。



ドジャース傘下の有望株ジェームス・ティッブス3世には一発を浴びるなど、本塁打含む6安打を許して4失点を喫する場面もあったが、要所では7つの三振を積み重ねる粘りも見せた。



打者との駆け引きでも力負けせず、故障からの回復が順調であることを示している。



制球と球威の両面で復帰に向けた手応えをつかんだ登板といえそうだ。



菊池は4月30日に左肩の炎症で故障者リスト（IL）入りし、長期の離脱を強いられていた。



シーズンを棒に振りかねない手術ではなく、休養とリハビリで治す保存療法を選択し、5月以降はブルペン投球やライブ打撃投球を経て段階的に投球強度を引き上げてきた。











痛みの再発がないか慎重に確認しながら強度を引き上げてきた経緯があり、今回の登板はその総仕上げとなる。



この結果を踏まえ、同メディアは「来週末に復帰の可能性が浮上している」と伝えた。



エンゼルスは今季の順位を考慮し、復帰を無理に急がせる様子はなく、慎重に主力ローテーションへの再合流を進める方針とみられる。



それでも投手陣の台所事情が厳しい中、菊池の復帰は先発ローテーションにとって大きな戦力アップとなりそうだ。



101日に及ぶ離脱を経てもなお衰えぬ球威と、要所を締める奪三振能力を示した今回の登板は、復帰後の活躍を占ううえでも好材料と言える。



今回の内容を踏まえ、球団が最終的な復帰時期をどう判断するか注目されそうだ。



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