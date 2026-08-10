







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は、今季打撃面で苦戦が続いており、キャリアでも最悪の水準となる成績に沈んでいる。球団は打順を下げるなど復調を促しているものの、本人も原因をつかめずにいる。米メディア『ドジャース・ウェイ』のステフェン・パレロ記者が報じた。



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ベッツは6日（日本時間7日）時点で打率.233、出塁率.288、長打率.397を記録し、本塁打13を放っている。一方、wRC+は86にとどまり、リーグ平均を14％下回るキャリア最低の数字となっている。



ドジャースは状態を上向かせるため、ベッツの打順を5番に下げるなどの対応を取ってきた。しかし、好調な時期は長く続かず、6月にOPS.816を記録した以外は、各月のOPSが.580から.710の範囲にとどまっている。



大谷翔平選手らを擁するドジャースは3年連続のワールドシリーズ制覇を目指す一方、決して弱点のないチームではない。特に主力打者であるベッツの長期低迷は、今後の戦いにおける大きな懸念材料となっている。



不振から抜け出せないベッツは自身について「こんな経験は初めてだから、どう乗り越えればいいのか本当にわからない。だから毎日球場に来て、自分を奮い立たせるために、その希望を回復させようとしている」と言及した。











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