ロッテは9日、8月10日12時00分からマリーンズオンラインストアで益田直也投手の通算250セーブ記念グッズ第2弾の販売を開始すると発表した。

益田直也投手は8月4日の埼玉西武戦（ZOZOマリンスタジアム 18時00分試合開始）で9回に4番手として登板し、プロ野球史上5人目の通算250セーブを記録。

今回販売される記念グッズは、直筆サイン入りボールやユニホームなどの数量限定販売に加え、歴代ビジュアル・記録達成当日の選手集合写真・直筆メッセージのデザインを施したTシャツやフェイスタオルなど計26商品のラインナップ。

受注販売はマリーンズオンラインストアにて明日8月10日12時00分より8月23日23時59分まで。

▼ 益田直也投手コメント

「通算250セーブという数字に到達できたのは、どんな時も変わらず支えてくれたファンの皆様のおかげです。大声援がいつも僕のギアを一段階上げてくれました。これからも若い選手に負けず、マリーンズのために腕を振り続けます。ぜひ記念グッズと共に、これからも熱い応援をよろしくお願いします！」

▼ 益田直也投手 通算250セーブ記念グッズ 商品一例

・直筆サイン入り2面式フォトパネル（51セット限定、証明書付き）：45,000円

・直筆サイン入りボール（NPB統一球・背面デザインアクリルケース付き）（29セット限定、証明書付き）：60,000円

・Tシャツ（デザイン：歴代ビジュアル・選手集合・直筆メッセージ、サイズ：S、M、L、XL）：3,800円

・フェイスタオル（デザイン：歴代ビジュアル・選手集合・直筆メッセージ）：2,000円

※全て税込み

※一部商品をマリーンズストア ミュージアム店で販売

詳細はマリーンズオンラインストアにて