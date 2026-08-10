ソニー損害保険は7月30日、「2026年 お盆の帰省に関する調査」の結果を発表した。調査は2026年6月19日～6月22日、自家用車を所有して自分で運転をする20代～50代で、 今年のお盆に車で帰省する予定がある男女1,000名を対象にインターネットで行われた。

お盆の帰省で楽しみにしていること

全回答者1,000名に、お盆の帰省で楽しみにしていることを聞いたところ、「親・きょうだいとの会話」(36.0%)が最も多くなり、次いで「実家の家庭料理」(31.2%)、「親戚の集まり」(22.0%)となった。なかなか会えない親族とのコミュニケーションや、慣れ親しんだ家庭の味を楽しみにしている人が多いようだ。以降、「地元のグルメ・名物」(17.0%)、「道中のドライブ」(16.3%)が続いた。

男女別にみると、「親戚の集まり」(男性25.6%、女性18.4%)や「地元のグルメ・名物」(男性21.0%、女性13.0%)は男性が女性より5ポイント以上高くなった。

お盆の帰省で楽しみにしていること

お盆に帰省した際、親と話したいと思うこと

お盆に帰省した際、親と話したいと思うことを聞いたところ、「親の健康」(31.2%)が最も多く、「自分の近況」(29.1%)、「子(親から見た孫)の近況」(19.1%)、「思い出話」(18.8%)、「地元の友人・知人の近況」(12.8%)が続いた。

年代別にみると、「親の健康」は、年代が高い層で多くなる傾向がみられ、40代では37.6%、50代では36.8%でした。また、20代では「自分の近況」(34.0%)が最も高くなった。

実家への帰省のストレス

自分の実家へ帰省をすることがある人967名に、自分の実家へ帰省をすることに、どのくらいストレスを感じるかを聞いたところ、「非常にストレスを感じる」は5.4%、「ややストレスを感じる」は19.5%で、合計した「ストレスを感じる(計)」は24.9%となり、自分の実家への帰省に対し4人に1人はストレスを感じていることがわかった。

次に、配偶者の実家へ帰省をすることがある既婚者678名に、配偶者の実家へ帰省をすることに、どのくらいストレスを感じるかを聞いたところ、「ストレスを感じる(計)」は42.2%となった。

男女別にみると、ストレスを感じる人の割合は男性では32.4%となったのに対し、女性では51.1%と半数がストレスを感じている結果となった。

自分の実家へ帰省をすることがある人で、自分の実家へ帰省をすることにストレスを感じる人241名に、自分の実家への帰省時にストレスに感じることを聞いたところ、「親・親戚への気遣い」(33.6%)が最も多くなり、「親・親戚からの干渉」(27.0%)、「親・親戚との生活リズムの違い」(24.1%)が続いた。

男女別にみると、「運転による疲労」(男性15.0%、女性24.0%)では、女性が男性より9.0ポイント高くなった。

自分の実家への帰省時にストレスに感じること

次に、配偶者の実家へ帰省をすることがある既婚者で、配偶者の実家へ帰省をすることにストレスを感じる人286名に、配偶者の実家への帰省時にストレスに感じることを聞いたところ、自分の実家への帰省時と同様に「親・親戚への気遣い」(48.6%)が最も多くなり、次いで「プライベート空間がない」(34.6%)、「親・親戚からの干渉」(24.1%)、「帰省先での家事手伝い」「手土産を準備する手間」(いずれも22.0%)となった。

男女別にみると、「プライベート空間がない」(男性25.7%、女性39.8%)や「手土産を準備する手間」(男性15.2%、女性26.0%)では女性が男性より10ポイント以上、「親・親戚への気遣い」(男性37.1%、女性55.2%)や「帰省先での家事手伝い」(男性10.5%、女性28.7%)では15ポイント以上高くなった。