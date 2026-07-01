WILLER MARKETINGは2026年6月30日、「2026年夏(お盆)の帰省コストに関する最新アンケート調査」の結果を発表した。調査は2026年6月8日～14日、WILLER会員1,829名を対象に、インターネットアンケートで実施した。

今年のお盆、「帰省予定なし」が47.1%で最多

今年のお盆の帰省予定を聞いたところ、「予定していない」が47.1%で最も多かった。「予定している」は31.1%、「未定」は21.9%となり、「予定していない」と「未定」を合わせると約7割となり、帰省を見送る人や、直前まで判断を迷っている人が多いことが分かった。

今年のお盆の帰省予定

帰省予定者の50.0%が「昨年より費用が上がった」と回答

帰省を予定していない理由では、「仕事や学業」「混雑・渋滞の回避」に続き、「費用(交通費など)がかかるため」(12.7%)が上位となった。また、帰省予定者に昨年との比較を聞いたところ、「昨年と比べて帰省費用が上がった」と回答した人が50.0%となり、物価高による交通費の上昇が帰省をためらう要因の1つとなっていることが明らかになった。

帰省しない理由と帰省費用の変化

「往復1万円以内」が理想も、約半数が予算オーバー

帰省の予算を尋ねると、「往復1万円以内であれば帰省したい」と考える人は約8割に上った。一方、実際には約半数が希望額を上回る交通費を負担しており、理想と現実のギャップが浮き彫りとなった。調査では、「実家には帰りたいが、予算は抑えたい」という生活者の実情が表れる結果となったとしている。

理想の帰省費用と実際の交通費

新幹線と高速バスが同率トップ、目的に応じた使い分けが進む

帰省で利用したい移動手段は、「新幹線」と「高速バス」がともに58.7%でトップとなった。また、帰省費用を節約するための工夫としては、「高速バスを利用する」(47.8%)が最も多かった。

タイムパフォーマンスを重視する場面では新幹線、コストパフォーマンスを重視する場面では高速バスと、目的や予算に応じて移動手段を使い分ける傾向がみられた。

利用したい移動手段

帰省費用の節約方法

物価高で高まる節約志向、帰省費を抑える工夫も

調査では、長引く物価高が帰省行動にも影響を及ぼしていることが明らかになった。一方で、帰省そのものを見送るのではなく、交通費を抑える工夫や移動手段の見直しによって帰省や旅行を実現しようとする動きもみられた。

同社は、高速バスは経済性に加え、夜行便による時間の有効活用など、多様なニーズに応える移動手段として選択肢を広げていると分析している。