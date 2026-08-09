日本ハム、有原の完封劇で楽天に1点差勝利
先発投手：日本ハムの有原航平が9回0失点の好投（6安打11奪三振）、楽天の古謝樹は8回1失点で敗戦投手 得点経過： 7回裏：日本ハムが1点を追加。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|99
|54
|44
|1
|.551
|-
|1
|巨人
|100
|54
|44
|2
|.551
|-
|3
|DeNA
|100
|45
|52
|3
|.464
|8
|4
|ヤクルト
|100
|45
|54
|1
|.455
|9
|5
|中日
|102
|44
|57
|1
|.436
|11
|6
|広島
|97
|38
|55
|4
|.409
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|100
|63
|36
|1
|.636
|-
|2
|西武
|103
|56
|44
|3
|.560
|7
|3
|日本ハム
|104
|58
|46
|0
|.558
|7
|4
|オリックス
|102
|50
|50
|2
|.500
|13
|5
|ロッテ
|97
|45
|49
|3
|.479
|15
|6
|楽天
|98
|38
|59
|1
|.392
|24