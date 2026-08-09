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2026.08.09 17:00 ZOZOマリンスタジアム
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OUT
7番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
9番 山﨑 剛 見逃し三振 3アウト
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OUT
8番 上田 希由翔 見逃し三振 2アウト
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OUT
7番 小川 龍成 ライトフライ 1アウト
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OUT
6番 来田 涼斗 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
5番 紅林 弘太郎 空振り三振 2アウト
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4番 太田 椋 センターフライ 1アウト
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OUT
6番 Ｎ・ソト 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 佐藤 都志也 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
オ0-2ロ
4番 山口 航輝 レフトホームラン ロッテ得点！ オ 0-2 ロ
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OUT
3番 安田 尚憲 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
2番 西川 史礁 セカンドゴロ 1アウト ランナー：3塁
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OUT
1番 藤原 恭大 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
3番 西川 龍馬 サードファウルフライ 3アウト
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OUT
2番 山中 稜真 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 中川 圭太 空振り三振 1アウト
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