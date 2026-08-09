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2026.08.09 17:00 ZOZOマリンスタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
オリックス 0 0 0 0 0 0
ロッテ 2 0 2 2 0
  • OUT

    7番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    9番 山﨑 剛 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    8番 上田 希由翔 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    7番 小川 龍成 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    6番 来田 涼斗 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 紅林 弘太郎 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 太田 椋 センターフライ 1アウト

  • OUT

    6番 Ｎ・ソト 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 佐藤 都志也 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    オ0-2ロ

    4番 山口 航輝 レフトホームラン ロッテ得点！ オ 0-2 ロ

  • OUT

    3番 安田 尚憲 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    2番 西川 史礁 セカンドゴロ 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    1番 藤原 恭大 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    3番 西川 龍馬 サードファウルフライ 3アウト

  • OUT

    2番 山中 稜真 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    1番 中川 圭太 空振り三振 1アウト

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