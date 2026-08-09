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2026.08.09 17:00 ベルーナドーム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ソフトバンク 0 1 0 1 5 0
西武西 0 0 0 2 0

  • OUT

    守備交代：レフト 平沢 大河 に代わって 7番 蛭間 拓哉

  • OUT

    守備交代：サード 渡部 聖弥 に代わって 5番 平沢 大河

  • OUT

    1番 正木 智也 サードツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    9番 庄子 雄大 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 源田 壮亮 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    7番 渡部 聖弥 サードゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    6番 Ａ・カナリオ セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    5番 平沢 大河 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 川瀬 晃 キャッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 柳町 達 セカンドダブルプレイ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    6番 柳田 悠岐 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 山本 祐大 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    ソ1-0西

    4番 近藤 健介 センターホームラン ソフトバンク得点！ ソ 1-0 西

  • OUT

    4番 中村 剛也 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 Ｔ・ネビン ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 古賀 悠斗 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 滝澤 夏央 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    3番 牧原 大成 サードフライ 3アウト

  • OUT

    2番 周東 佑京 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 正木 智也 見逃し三振 1アウト

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