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OUT
守備交代：レフト 平沢 大河 に代わって 7番 蛭間 拓哉
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守備交代：サード 渡部 聖弥 に代わって 5番 平沢 大河
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1番 正木 智也 サードツーベースヒット ランナー：2、3塁
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9番 庄子 雄大 センターヒット ランナー：1塁
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8番 源田 壮亮 見逃し三振 3アウト
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7番 渡部 聖弥 サードゴロ 2アウト ランナー：1塁
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6番 Ａ・カナリオ セカンドフライ 1アウト
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5番 平沢 大河 ライトヒット ランナー：1塁
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8番 川瀬 晃 キャッチャーゴロ 3アウト
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7番 柳町 達 セカンドダブルプレイ 2アウト ランナー：3塁
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6番 柳田 悠岐 ライトヒット ランナー：1、2塁
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5番 山本 祐大 センターヒット ランナー：1塁
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ソ1-0西
4番 近藤 健介 センターホームラン ソフトバンク得点！ ソ 1-0 西
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4番 中村 剛也 空振り三振 3アウト
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3番 Ｔ・ネビン ライトヒット ランナー：1塁
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2番 古賀 悠斗 ショートゴロ 2アウト
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1番 滝澤 夏央 見逃し三振 1アウト
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3番 牧原 大成 サードフライ 3アウト
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2番 周東 佑京 レフトフライ 2アウト
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1番 正木 智也 見逃し三振 1アウト
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