巨人、ヤクルトに逆転勝利 7対3
先発投手：巨人は小笠原慎之介が6回3失点の好投（6安打4奪三振）、ヤクルトの松本健吾は5回1/3回5失点で敗戦投手 得点経過： 4回表：ヤクルトが3点を追加 4回裏：巨人が2点を奪い反撃開始 6回裏：巨人が4点を追加し逆転 注目選手：巨人の丸佳浩が2打点の活躍、巨人の岡田悠希が2得点、巨人の泉口友汰が2得点の活躍。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|99
|54
|44
|1
|.551
|-
|1
|巨人
|100
|54
|44
|2
|.551
|-
|3
|DeNA
|100
|45
|52
|3
|.464
|8
|4
|ヤクルト
|100
|45
|54
|1
|.455
|9
|5
|中日
|102
|44
|57
|1
|.436
|11
|6
|広島
|97
|38
|55
|4
|.409
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|100
|63
|36
|1
|.636
|-
|2
|西武
|103
|56
|44
|3
|.560
|7
|3
|日本ハム
|104
|58
|46
|0
|.558
|7
|4
|オリックス
|102
|50
|50
|2
|.500
|13
|5
|ロッテ
|97
|45
|49
|3
|.479
|15
|6
|楽天
|98
|38
|59
|1
|.392
|24