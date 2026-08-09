巨人、ヤクルトに逆転勝利 7対3

先発投手：巨人は小笠原慎之介が6回3失点の好投（6安打4奪三振）、ヤクルトの松本健吾は5回1/3回5失点で敗戦投手 得点経過： 4回表：ヤクルトが3点を追加 4回裏：巨人が2点を奪い反撃開始 6回裏：巨人が4点を追加し逆転 注目選手：巨人の丸佳浩が2打点の活躍、巨人の岡田悠希が2得点、巨人の泉口友汰が2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 99 54 44 1 .551 -
1 巨人 100 54 44 2 .551 -
3 DeNA 100 45 52 3 .464 8
4 ヤクルト 100 45 54 1 .455 9
5 中日 102 44 57 1 .436 11
6 広島 97 38 55 4 .409 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 100 63 36 1 .636 -
2 西武 103 56 44 3 .560 7
3 日本ハム 104 58 46 0 .558 7
4 オリックス 102 50 50 2 .500 13
5 ロッテ 97 45 49 3 .479 15
6 楽天 98 38 59 1 .392 24