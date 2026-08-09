







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季のトレード期限で、エリック・ラウアー投手、アレックス・コール外野手の放出が盛んに噂されていた。結果的には両選手ともチームに残ったが、デーブ・ロバーツ監督はフロントの判断に感謝しているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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ラウアーは5月中旬にトロント・ブルージェイズから金銭トレードで加入。移籍後は9登板、5勝0敗、防御率2.96と好投が続いているが、鳴り物入りで加入したタリック・スクーバル投手に加え、故障者が戻ればローテから漏れるとの公算が高かった。



コールも主に控え野手として起用されていた中、トミー・エドマン外野手やキケ・ヘルナンデス内野手ら故障者の復帰に伴い余剰戦力になりつつあった。こうした理由からトレードの可能性が取りざたされていたが、予想に反して両選手とも残留となった。



同メディアは「ドジャースはトレード期限直前に積極的な動きを見せたものの、その中にコールとラウアーを放出するトレードは含まれていなかった。ロバーツ監督はスポーツネットLAに対し、『私の理解では、2人とも今シーズン終了までロースターに残ることになる。フロントには本当に敬意を表したい。彼らと継続的に話し合いを重ね、本人たちの意思をしっかり把握していたのだから。2人とも、本当にこのチームに残ることを望んでいた」と記している。











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