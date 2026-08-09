NPBを代表する打者がMLBへ渡れば、打撃成績は下がる。これまでの日本人打者を見る限り、それが一般的な傾向だった。しかし、メジャー1年目の村上宗隆は79試合で24本塁打を放ち、143試合換算では43本塁打ペース。NPBで本塁打王に輝いた2024年を上回る数字だ。村上に何が起きているのか。過去に同様の“逆転現象”を見せた例とともに、現在のNPBを覆う打低環境との関係を考える。（文：ニコ・トスカーニ）［1/2ページ］

日本時間8月4日、トレードデッドラインが締め切られ、MLBの長いシーズンも終盤に差し掛かった。

レギュラーシーズンの残り試合数は各チーム50試合を切っている。162試合もの長丁場のシーズンだが、はっきりと終わりが見えてきた。

今年、NPB最強打者として君臨してきた村上宗隆がメジャーリーガーとして初のシーズンを迎えたが、今までの日本人打者にほとんど見られなかった傾向が見られる。

NPBの本塁打王シーズンを上回るペース

[caption id="attachment_280397" align="aligncenter" width="1200"] シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆（写真：Getty Images）[/caption]

NPBで活躍した選手がMLBに行って活躍するのは当たり前のことになった。

毎年のようにオフになると誰かがMLBに移籍したニュースが流れてくるようになり、以前は「挑戦」の色合いが強かったが、今は「移籍」になりつつある。

だが、それはただの移籍ではなく「挑戦寄りの移籍」の色合いが強い。なぜなら、大抵の選手はMLBに移籍すると成績を落とすからだ。

特に打者は全般的に成績がスケールダウンする。50本塁打した松井秀喜氏は31本塁打がやっとで、40本塁打した岩村明憲氏は一桁本塁打だった。

イチロー氏はMLBで二度首位打者になり殿堂入りも果たしたが、長打が激減した。まだ若いうちにMLBに行き、MLBで成長した大谷は数少ない例外である。

村上宗隆（ホワイトソックス）はNPBで史上最年少の三冠王になり、その後多少の浮き沈みがありつつもリーグ最強打者として君臨し続けた。

昨年（2025年）はけがの影響で規定打席にすら到達しなかったが、その前年（2024年）を含め規定打席に到達した6シーズンで実に半分に至る3度の本塁打王になっている。

直近（2年前）、村上は143試合に出場し33本塁打で本塁打王になった。MLBに移籍した今季、8月はややブレーキ気味だが、ここまで79試合で24本塁打を記録している。

今季の本塁打ペースを143試合に単純換算すると、約43本となる。

打率こそ2024年の.244から今季は.236とわずかに低下しているものの、OPSなどを含めた打撃成績は、NPBでフルシーズンを戦った2024年を上回っている。

村上は昨季、僅か56試合で22本塁打を放っているため、「昨年更なる覚醒をした」「2024年が特別不調だった」との見方もできるかもしれない。

NPBの今の環境を考えると「NPBがあまりに極端に打低なためMLBに行った方がむしろ成績が向上する可能性があるのではないか？」という可能性も考えてしまう。

[caption id="attachment_280398" align="aligncenter" width="1200"] シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆（写真：Getty Images）[/caption]

大谷翔平、ダルビッシュ有ら日米両方のオールスターに選ばれた日本人選手には共通点がある。それは全員がNPBで実績を積み、その後にMLBへ渡っていることだ。一方、外国人選手に目を向けると、その道筋は多岐にわたる。日米の球宴出場者から、国籍によって異なるキャリア形成の特徴と、新たな成功ルートの可能性を探る。（文：ニコ・トスカーニ）［2/2ページ］

極端な打低だった統一球時代…日本を代表する“ヒットメーカー”にも“逆転現象”

[caption id="attachment_280402" align="aligncenter" width="1200"] ニューヨーク・メッツの青木宣親（写真：Getty Images）[/caption]

これで思い出されるのが、極端な打低を招いた2011～12年の統一球時代にプレーし、その後MLBへ移籍した青木宣親氏である。

青木氏がMLBに移籍した前年の2011年シーズン、青木氏は144試合に出場して打率.292、4本塁打、OPS.718の成績に終わったが、この年のNPBは防御率1点台が6人いた一方、30本塁打以上が両リーグ併せて2人しかいない極端な打低環境だった。

翌年、MLBのミルウォーキー・ブリュワーズに移籍した青木氏は、151試合に出場して打率.288、10本塁打、OPS.787を記録した。

打率こそ誤差レベルでわずかに下がったが、本塁打は倍以上に増え、OPSも大きく向上した。

2011年の青木氏がたまたま不調だった可能性も完全否定できないが、当時のNPBが規定違反の低反発球を使っていた事情を考えると異常な打低環境で成績が下振れしていた可能性もやはり否定できない。

青木氏は翌2012年も打率.285、8本塁打、OPS.726で、やはり打率がわずかに下がったことを除けばNPB最終年よりむしろ好成績だった。

青木氏が違反球廃止後の2018年にNPBに復帰し、127試合で打率.327、10本塁打、OPS.884の成績を残していることも付け加えておくべきだろう。

まだ今シーズンは途中だが、今季ここまでの村上の成績を見ると現在のNPBが極端な打低環境にあるのではないか、という疑問も浮かんでくる。

シーズン終了時、村上の数字がどこまで伸びているのか。その結果は、現在の日米の打撃環境を考える一つの材料にもなりそうだ。

【著者プロフィール】

ニコ・トスカーニ

大学卒業後、IT技術者をしながら「ニコ・トスカーニ」のペンネームでカルチャー系の兼業ライターとして活動。また共同制作者、脚本家として神谷正倫名義で『11月19日』（2019）、『階段下は××する場所である』（2021）、『正しいアイコラの作り方』（2024）の3本の劇場公開作がある。FanGraphsのデータを確認するのが趣味で、好きが高じて野球の原稿も時折手掛けている。

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