







花巻東（岩手）は新田（愛媛）との接戦を4-2で制し、夏の甲子園初戦を突破した。4番・古城大翔は長打を含む3打数2安打。5季連続となる聖地で「俺がやる」という思いを手放し、“つなぎの4番”として臨んだ主将が、故障を乗り越え最後の夏に成長した姿を見せた。（取材・文：野口航志）





「俺がやる」から“つなぎの4番”へ 5度目の甲子園で変わった古城大翔

[caption id="attachment_280999" align="alignnone" width="1200"] 花巻東の古城大翔【写真：産経新聞社】[/caption]











5度目の甲子園で、花巻東の主将・古城大翔はこれまでとは違う自分で打席に立っていた。



新田との初戦。4番に座った古城は長打を含む3打数2安打。チームの勝利に貢献した。



「今まではすごくプレッシャーを感じていました。『俺がやってやろう』と思うこともあった。でも、今回は、それを感じずにやることができました」



1年夏から甲子園の舞台を経験し、今大会で5季連続出場。誰よりもこの場所を知っているからこそ、最後の夏に感じるものはこれまでとは違った。



「一球だったり、一つのアウトだったり、その重みをすごく感じています。その一球を絶対に無駄にしないという思いで臨みました」



これまで4度立った甲子園では、知らず知らずのうちに舞い上がっていたという。だから今回は、甲子園へ入る前から準備の仕方を変えた。学校での練習の一打席から球場を思い浮かべ、対戦する投手をイメージする。すべてを「甲子園モード」にして初戦へ向かった。



その準備が実を結んだ。



6回表、左翼へのツーベースヒット。これまでの甲子園ではなかった長打も生まれた。古城は「まさか、あそこまできれいな打球を打てるとは思っていなかった」と振り返る。



ただ、意識したのは遠くへ飛ばすことではない。



「長打を打ちたいと思うと、なかなか自分らしい打撃ができない。今回は『力が入っていないな』と思うくらい、力を抜いていこうと思っていました」



4番という肩書きにも、自らを縛られることはない。



「いいバッターに挟まれているので、自分は“つなぎの4番”というイメージです。『俺がやる』というより、いい流れをそのまま次に渡したい」



だが、その考え方にたどり着くまでには苦しい時間もあった。









「もう無理なんだ」右足骨折で離脱…グラウンドの外で得た新たな視点

[caption id="attachment_280997" align="alignnone" width="1200"] 花巻東の古城大翔【写真：産経新聞社】[/caption]











4月下旬に右足を骨折。当初は夏に間に合わない可能性も伝えられた。夏の岩手大会開幕1週間前まで、本格的にチームへ戻ることもできなかったという。



「最初は『もう無理なんだ』という思いが強かったです」



それでも、動かせる部分のウエートトレーニングや体幹強化を続けた。プレーできない期間には記録員としてベンチに入り、これまでとは違う角度からチームを見た。



「プレーしている側では見えないミスだったり、『ここを逃しているから自分たちの弱さにつながっている』というところが見えました」



プレーができない。その経験が、周囲を見る力を育てた。



「視野を広く、俯瞰して見ることができるようになりました。ある意味、怪我をしたことをプラスに変えられたと思います」



この日もピンチでは投手に声をかけた。自分を落ち着かせるだけではなく、仲間が焦っている時にどう声をかけるのか。故障中に得た視点が、最後の夏のグラウンドで生きている。



復帰までの道のりを支えたのも仲間だった。



「（当時は）自分自身もかなり気持ちが落ちていました。そんな中で、周りが自分を励ましてくれて、やる気を取り戻させてくれました。メンバーに入れなかった選手が球拾いをしてくれたり、バッティングキャッチャーをしてくれたり。本当にそこが一番大きかったです」



だからこそ、古城が求めるのは自分だけの結果ではない。



「とにかく得点に絡むことを最優先したい。どんな手段を使ってでも、チームの1点に絡めればいい」



かつては「俺がやる」と力が入った甲子園。5度目となった最後の夏は、力を抜き、仲間へつなぐことを選んだ。



故障でグラウンドを離れた時間も、過去4度の甲子園で味わった重圧も無駄ではなかった。そのすべてを自分の成長に変えた古城が、“つなぎの4番”として花巻東の夏を引っ張っていく。



（取材・文：野口航志）













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