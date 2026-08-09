







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは5日（日本時間6日）、シカゴ・カブスに6-7で敗れ、今季ワーストとなる6連敗を喫した。デーブ・ロバーツ監督は、終盤の追い上げに一定の評価を示したものの、投手陣には厳しい評価を下した。米メディア『ドジャース・ビート』のスティーブ・ウェブ記者が報じている。



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ドジャースは8回を迎えた時点で1-7と大きくリードされていた。しかし、カイル・タッカー外野手とムーキー・ベッツ外野手の連打をきっかけに、マックス・マンシー内野手が3ラン本塁打を放って反撃を開始した。



さらにミゲル・ロハス内野手が安打でつなぎ、大谷翔平選手がこの試合2本目となる本塁打を放って6-7まで迫った。アレックス・コール外野手も出塁して得点圏まで進んだが、最後はキケ・ヘルナンデス内野手が三振に倒れ、逆転には届かなかった。



この日に先発したエリク・ラウアー投手は、わずか12個のアウトを奪うのに95球を要した。ブルペンに過度なイニング負担を強いた試合が数試合続いた後、またしても先発投手の早期降板により、救援陣は厳しい立場に追い込まれた。



攻撃陣の追い上げには前向きな言葉を発したロバーツ監督だったが、ラウアーについては「先発投手なのに19人の打者を抑えきれないというのは厳しい。ブルペンがこれまで経験してきたことを考えれば、これは本当に厳しい状況だ」と言及した。











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